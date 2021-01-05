红烧牛腩土豆，冬季必吃款！

牛腩和土豆是经典的搭配，我从小就爱吃，如今这红烧的做法也是宝宝最爱的，这样烧出来的菜口味微甜，口感绵绵的土豆超级好吃，比肉还受欢迎呢。

材料：

主料：牛腩块500g，土豆2个。

配料：洋葱1/3个，八角1个，桂皮1块，姜1块，花椒15粒。

调料：郫县豆瓣酱2小勺，冰糖15g，生抽2大勺，老抽2小勺，盐1/2小勺。

准备：

牛腩冷水入锅焯烫，洗去浮沫，土豆去皮切块，姜切片，洋葱切块。

做法：

1.锅中加少许油，烧热后放入洋葱煸炒；

2.洋葱变色后放入土豆，炒至微微焦黄的状态，盛出待用；

3.另起锅，加油烧热后放入姜片和豆瓣酱，炒出红油；

4.放入牛腩块，翻炒至微微上色；

5.放入八角.桂皮和冰糖，翻炒均匀；

6.倒入生抽和老抽，炒匀；

7.再放入花椒（花椒放在料盒中）；

8.加水刚刚没过牛腩；

9.大火煮开后，转小火，盖上锅盖炖25分钟；

10.放入炒好的土豆和洋葱；

11.再加少许盐；

12.盖上锅盖，继续炖10分钟就可以出锅了。

心得分享：

1.喜欢吃辣可以多加郫县豆瓣酱，我给娃吃，没敢多放；

2.花椒最好放进料盒或者一次性料包，不然不小心吃到会麻嘴。

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