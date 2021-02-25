与父母越早分开，女生“成熟”得越早

发表在期刊BMC Pediatrics的研究表明，与父母双方同住的女孩相比，从出生到两岁不与父母共同生活的女孩更容易进入青春期。作者认为他们的发现支持了早期生活中的压力可能影响青春期开始的假设。

年幼时不与父母共同生活，女孩或更早进入青春期

通讯作者Ai Kubo说：“在两岁之前经历的压力比大孩子经历的压力对青春期的影响更大。此外，早熟的女孩患心脏病、乳腺癌和子宫癌等各种疾病的风险也在增加。在这项研究中，我们调查了与父母一方或两人一起生活的情况，以此来评估年轻女孩可能面临的潜在压力。我们的研究可用于指导医疗干预措施，以识别和支持可能处于青春期早期较高风险的女孩。”

研究人员还发现，与父母双方同住的女孩相比，从出生到两岁期间不与父母共同生活的女孩，乳房发育较早的几率高出29%，阴毛开始生长的可能性更高21%；而在2岁到6岁之间不与父母共同生活的女孩，开始乳房发育的可能性要高出13%，阴毛开始发育的可能性要高出15%。

研究发现：女孩的早熟风险因种族而异

为了研究家庭结构和女孩青春期的开始，作者使用了北加州Kaiser Permanente医疗系统2003年至2010年间出生的女孩的电子健康记录数据。在纳入研究的26044名女孩中，2034名（8%）在两岁之前与父母一方生活，2186名（8%）在2至6岁之间与单亲生活。

作者观察到早熟的风险因种族和种族背景而异。在参与研究的所有黑人、白人和拉丁美洲女孩中，大约有30%、5.6%和9.6%的女孩在两岁之前生活在单亲家庭中。与父母双方同住的相似种族的女孩相比，开始乳房发育的更早的可能性分别高出60%、24%和30%。与父母双方生活在一起的2-6岁的黑人或白人女孩相比，与父母一方生活在一起的女孩的乳房发育提前的可能性分别高出44%和21%。由单亲父母抚养的2至6岁的拉丁裔女孩与与双亲同住的女孩相比，不太可能提早开始乳房发育。研究人员称，女孩的体重指数对单亲家庭和早熟之间的关系没有显着影响。然而，其他因素，如社会经济地位，感知到的压力，或不良的童年事件可以进一步解释这种差异。

婴儿的不安全感可能是青春期提前的潜在机制

作者认为，婴儿的不安全感–婴儿和照料者之间缺乏积极的联系，可能是生活在两岁以前的单亲家庭中的女孩青春期提前的一种机制。

Ai Kubo说：“先前的研究表明，与双亲家庭的婴儿相比，生活在单亲家庭的婴儿更容易表现出依恋不安全感，而女孩更容易经历早熟。他们也可能提前结束青春期。”

作者警告说，由于数据来自电子健康记录中关于家庭结构的详细信息，因此无法获得家庭中只有一方父母的原因，如离婚、选择单亲，或限制营养摄入、体育活动和母亲第一次月经的年龄等信息。未来的研究，包括家庭收入或邻里关系等可能是儿童压力的独立来源等其他因素，应研究家庭结构与青春期提前发病之间关系的潜在机制。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)