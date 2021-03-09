提高助产士护理水平，可挽救更多人的生命！

联合国人口基金（UNFPA）领导的一项新研究发现，如果按照国际标准接受教育和管理提高助产士的护理水平，到2035年，大约三分之二的孕产妇死亡、新生儿死亡和死产都可以避免。这项研究的模型估计表明，到2035年，每年可挽救430万人的生命。

世卫组织首席护理官伊丽莎白·伊罗（Elizabeth Iro）表示：“这些发现应该让卫生、教育和财政部长们确信，助产士主导的干预措施有可能大规模地挽救妇女及其新生儿的生命。现在是采取行动的时候了。我们必须采取紧急行动提高助产士的能力。”

现状：中低收入国家人口多，医护人员少

国际劳工组织将专业助产士列为不同于护理的职业，加大对专业助产士的投资可以改善母婴的生存，特别是在低收入和中等收入国家。为了实现这一潜力，助产士需要接受符合国际标准的教育和培训，成为一支支持性和技术熟练的团队的一员，并在有足够水、卫生和医疗用品的环境中工作。

这项研究基于对88个低收入和中等收入国家避免死亡的模拟估计，这些国家占全球孕产妇和新生儿死亡及死产的95%以上。这些国家存在严重的卫生人力短缺：它们拥有世界74%的人口，但只有46%的医生、护士和助产士。

提高助产士医疗水平可改善母亲和新生儿健康

这项新的研究是在2014年《柳叶刀》系列《助产士》上发表的一篇文章之后进行的，它使用了拯救生命工具（LiST），该工具根据约30种助产士提供的干预措施的吸收、有效性和影响，对死亡变化进行建模。使用最新版本的列表，当前的研究提供了三个情景，以说明全球增加助产士医疗保健的影响。这三种方案包括：到2035年实现全民覆盖；每5年将助产士提供的干预措施的覆盖率提高25%；或每5年增加10%。

改善母亲和新生儿的健康仍然是国际议程上的一个重要优先事项，人们越来越认识到助产士在满足这一需要方面的作用，包括通过世卫组织的“护士和妻子年”运动。

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