给娃喂奶，这些误区别踩！

对宝宝而言，母乳喂养是最好的口粮。母乳不仅含有多种营养成分，还能增强宝宝免疫抗力，促进大脑及智力发育。随着宝宝不断生长，母乳成分也在随之变化，可以适应宝宝各种需求。但有的妈妈在母乳喂养上很容易进入误区，赶赶紧来自查一下吧。

误区一：胸小没奶，胸大奶多

乳汁多少与乳房大小没有任何关系。乳汁分泌主要靠乳腺组织，而不是靠乳房组织。大家如果感觉奶水不足，应多让宝宝吸吮，只有不断吸吮才能刺乳腺分泌乳汁，自然就可以满足宝宝对奶水的需求了。

误区二：发烧后不能喂奶

如果只是轻度的感冒发烧，体温也在38℃以下，身体没有其他不适，在没有服用药物的情况下，大家是可以继续给宝宝喂奶的。

误区三：奶越推越多

很多妈妈在没奶后都会选择推奶，这是错误的。奶量的多少跟推奶没有任何联系。喂奶期间，乳房是脆弱的，应避免不必要的乳房按摩。想要让奶水分泌的更多，要多让宝宝吸吮。

误区四：喂奶只需要让宝宝咬住乳头就行

提醒大家，宝宝含着乳头，很容易造成乳头疼痛或是乳头皲裂。喂奶时，大家要让宝宝含住整个乳晕，中间不要留空隙，这样宝宝才能吸吮到更多的乳汁，同时还能缓解乳头疼痛，以免乳头皲裂情况的发生。

误区五：剖腹产前几天不能母乳喂养

不管选择什么样的分娩方式，都不会影响母乳喂养。宝宝吮吸乳房可以刺激乳腺，有助于乳汁分泌，从而拥有足够的奶水满足宝宝身体发育的需求。

误区六：下奶汤更容易下奶

为了给宝宝提供乳汁，同时加快自身恢复速度，妈妈们会喝各种下奶汤。请注意，汤水中含大量脂肪，很多了易造成肥胖，大家煲汤时不要过于油腻，否则容易堵奶。因此，大家要多喝水，少喝大补汤。

哺乳期大家要有足够的信心，不要轻易放弃，也不要过于焦虑。平时注意营养均衡，不要吃过于油腻的食物，多给宝宝吸吮刺激乳腺。母乳喂养不仅能满足宝宝生长需求，对自身也有很大好处。

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