生娃后，大姨妈啥时再光顾？科学解读来了

有的新妈妈生完孩子已经号几个月了，但月经始终都没有来，不免着急了起来。那么，新妈妈产后多久才会来月经呢？今天这篇科学解读大家可要好好看一看~

产后多久来月经呢？

这个答案并不确定，每个妈妈身体情况不同，月经来的时间也不一样。产后几个月，妈妈的身体正处于恢复阶段，月经不来，并不一定代表子宫恢复得不好。大家不要太过担心。

哪些因素会影响月经恢复时间？

1.喂养方式

有些妈妈产后三个月左右就来月经，有的妈妈可能半年甚至需要更长时间才恢复。出现这种差异，有可能是喂养方式不同造成的。妈妈是母乳喂养，月经来的时间就会迟很多。如果是奶粉喂养，一般来说来得都比较早一些，有的可能出了月子就来姨妈啦~

2.妈妈自身情况

妈妈的身体情况不同，自然月经来潮时间也会有所不同。

新妈妈需要了解这些“姨妈知识”

1.月经没有恢复就不需要避孕？

生完孩子后，卵巢功能已经基本恢复正常。如果此时进行性生活又没有做好避孕措施，不管有没有月经来潮，都有可能再次怀孕。这一点大家要多加注意。

宝宝还在吃奶，如果再次受孕，不管是对新妈妈还是对宝宝影响都是非常大的，大家一定要小心，同房时做好避孕措施。

2.月经来了后，母乳质量会有所下降吗？

有的妈妈听家里老人说，月经来潮后将会影响母乳质量，就十分担心。其实这个想法是完全错误的。妈妈要坚持母乳喂养，不要担心月经来潮会影响母乳质量。对宝宝来说，母乳是最好的口粮。大家要保持合理饮食，注意补充营养，等宝宝到了适量月龄，及时添加辅食。

产后月经来潮时间没有统一的数字，有的妈妈来的比较早，有的妈妈则来的比较晚。月经来与否都不会影响母乳质量，大家可以放心。此外，日常生活中，大家要保持合理饮食，注意补充营养，同房时也要做好避孕措施哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)