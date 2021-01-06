小家伙不服管教，家长要考虑这些因素

孩子不听话时，很多父母会打几下，以为这样孩子就会服管教了。其实打骂并不管用，反而让孩子变得更加叛逆，慢慢疏远父母。其实孩子不服管教，父母更应该反省，看看是不是自己身上出了问题。

孩子不服管教，究竟是什么原因？

1.家长总是否定孩子

当孩子做完事情后，有的爸妈总是否定孩子。孩子的心灵是脆弱的，一味的否定会让孩子认为自己不行，慢慢失去自信心。

2.家长说一套做一套

生活中，孩子总是在模仿父母的行为。有的父母存在一些不良行为，却总是要求孩子做好，这会让孩子很不服气。

3.利用物质奖励

有的父母为了让孩子做某件事，就用物质奖励来引诱孩子。随着要求增高，孩子希望得到的奖励也就越高，当奖励没有办法满足时，他就会变得不听话。

孩子不听话，爸妈用这几招摆平

1.让孩子了解犯错是正常的

每个人都会犯错，当孩子犯错时，大家可以将自己的经历讲给孩子听，让孩子了解每个人都会犯错，及时改正就行。这样可以帮助孩子尽早调整心态，使其更快更积极地改正自己。

2.让孩子自己选择解决方法

孩子犯错后，有的父母只会告诉孩子应该怎么做，丝毫不问问孩子的意见，这样只会让孩子反感。面对这种情况，大家可以说出几个解决方案，让孩子自己选择适合自己的那个方案。这样一来，孩子就不会觉得父母是在惩罚自己，因为这是自己选择的。

3.学会理解孩子的感受

得知孩子犯错，不少父母不问缘由就责骂孩子，丝毫不考虑孩子是否伤心。这种做法怎么会让孩子听话呢？孩子犯错，大家应先站在他的角度去看待问题，了解孩子的感受，让孩子感受到父母的爱。这样做更容易让孩子接受自己的错误，以后不用父母引导也能避免犯同样的错误。

成长过程中，孩子难免会犯错。一味的责骂只会让孩子更加不服管教。孩子犯错后，大家应保持冷静，不要总是说一套做一套。学会站在孩子的角度去考虑问题，多跟孩子沟通，要有足够的耐心，让孩子了解错误的意义，学会判断是非对错，这是对孩子最好的教育。

大家在平时也要做好榜样，以身作则，通过自己的言行去感染孩子，避免以后再犯同样的错误。

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