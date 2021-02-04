做到这几点，就能让宝贝拥有超强动手能力！

家长都希望孩子们能拥有独立生活的能力和很强的动手能力，想培养孩子的动手能力并不是一件容易的事情，光靠喊口号可不行。那么，培养孩子的动手能力可以从哪些方面着手呢？下面几点大家千万别忽略！

1.生活习惯和幼儿园习惯达到一致

3到6岁是孩子智力发育的关键期，也是他们自理能力和动手能力发展的关键期。通常，孩子在幼儿园已经养成了一系列好习惯，比如自己学会吃饭，自己学会如厕等。大家不能太过溺爱孩子，放学回家后也要让他们保持在幼儿园的好习惯，不要什么都帮孩子做。

2.让孩子收拾自己的玩具

每个孩子都拥有自己的玩具，大家要引导孩子收拾凌乱的玩具，让孩子学会自己的事情自己做。

3.父母要相信孩子

很多父母认为，孩子年纪小不能做事，总是包办代替，长此以往，孩子的动手能力就会很差。所以，大家要相信孩子，鼓励他做一些简单的事情，比如叠衣服、摆碗筷、扫地等。

4.要让孩子树立自我意识

当孩子做了自己力所能及的事情，大家应及时给予肯定，让孩子明白自己的事情需要自己做。同时，可以丰富孩子的体验，让孩子拥有正确的价值观。

5.家长要保持耐心

有的父母嫌孩子做事情慢，常常失去耐心，帮孩子把事情做好，但这并不利于培养孩子的动手能力。作为家长，大家应多给孩子一点时间，多一点支持，慢慢地孩子们就可以把事情做得越来越快，越来越好，逐渐提升自己的动手能力。

6.及时奖励孩子

孩子都是喜欢被夸的，所以当孩子动手完成事情后，大家应该奖励孩子。不仅要认可孩子的行为，同时还可以给予一定的奖励，当然奖励的方式可以多样化。

7.父母要树立好榜样

父母是孩子们的第一任老师，父母的行为会影响到孩子。所以想提高孩子的动手能力，大家要树立好榜样，做一个勤劳的父母。

总之，培养孩子的动手能力不是一朝一夕的事情，大家要从小培养，从小事出发，并且要有耐心哦~

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