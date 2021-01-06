你知道双歧杆菌吗？对婴儿意义重大

最新一项研究显示，特定婴儿肠道细菌的特定基因决定了其在婴儿肠道中的共生功能。这项研究为临床医生在选择婴儿益生菌以最大限度地影响短期和长期健康结果，提供了重要的指导。

双歧杆菌对婴儿更有益

在第一项研究中提供了对婴儿益生菌长双歧杆菌亚种各种菌株的遗传分析。研究人员报告称，一种特殊的益生菌婴儿双歧杆菌EVC001具有使母乳营养成分完全代谢的基因组成，这是为婴儿提供重要健康益处的第一步。这篇论文发表在同行评议的《营养》杂志上。

Inc研究主要作者和高级科学家雷贝卡·杜阿尔（Rebbeca Duar）博士表示：“肠道细菌是活的有机体，因此有不同的基因决定它们的功能。我们在这篇论文中揭示的是EVC001在所研究的益生菌菌株中所独有的一种真正优雅的作用机制；这是一个显著的区别，它定义了明确的遗传差异，使一些婴儿双歧杆菌菌株比其他菌株对婴儿的健康更有益。”

双歧杆菌能有效抑制婴儿肠道中的致病菌

婴儿双歧杆菌EVC001已被证明在恢复功能和解决失调的关键作用，通过抑制新生儿的潜在致病细菌，支持免疫和胃肠系统的发展，并减少肠道炎症。要知道，婴儿肠道失调与坏死性小肠结肠炎（NEC）、哮喘、湿疹、食物过敏和1型糖尿病的发生有关。

婴儿双歧杆菌EVC001通过将母乳中称为母乳低聚糖（HMO）的成分代谢为乳酸和醋酸盐，从而将婴儿肠道的pH值降低到保护范围，为婴儿提供健康益处。

因此，EVC001已被证明能有效抑制婴儿肠道中大量的致病细菌，减少肠道炎症，降低足月儿和早产儿的抗生素耐药性。

肠道微生物群对婴儿健康非常重要

研究人员研究了14种不同的婴儿双歧杆菌菌株，这些菌株来源于市场上可买到的婴儿益生菌产品以及细菌培养库。

每个菌株都根据H5基因簇的存在与否进行了DNA测序，H5基因簇包含了参与HMO进入细菌细胞的关键基因，然后在细菌细胞中进行解构和代谢。

然后，研究人员测量了HMO上每个菌株的生长速率，将生长速率与每个细菌菌株的H5基因图谱相关联，以确定代谢和利用所有HMO作为燃料源的能力。

在所研究的12种商业益生菌菌株中，一种被称为EVC001的益生菌菌株的生长速度是其他菌株的两倍，而且在一天之内，它的生长速度超过了所分析的所有其他菌株。研究作者指出，这种细菌的生长和定植与婴儿肠道健康状况密切相关。

杜阿尔博士说：“婴儿肠道微生物群对婴儿健康的重要性已被广泛记录，婴儿益生菌在治疗组合中的应用也在不断增加。”这项研究是向前迈出的关键一步，它证明了婴儿双歧杆菌不同品系之间存在明显的遗传和功能差异。简言之，菌株很重要，因为选择一种特定的菌株将显著影响婴儿双歧杆菌给宝宝带来的临床和健康益处。”

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