一到晚上，宝宝就忙着踢被子，这是为啥？

一到夜里，咱们的小宝贝就开始忙活起来了，就忙一件事——踢被子！

据我所知，几乎没有小孩是不踢被子的，小jiojio每晚蹬个不停，唯有把身上被子全剃光才尽兴。那么孩子为何总是要踢被子，天这么冷，为何就不愿盖被子呢？

Δ 宝宝为什么不喜欢盖被子？

宝宝睡觉不愿盖被，通常是以下两个原因造成的：

盖被子产生的压迫感和束缚感

宝宝的手脚协调行还不是很好，再加上睡觉不安稳，总是变换姿势，常常会在不知不觉中把自己五花大绑。

如果被子还比较厚的话，就会让宝宝有压迫感，很闷热，孩子只能通过蹬被子的方式排除阻力，让凉爽的空气可以进来。

宝宝真的感到热！

宝宝的新陈代谢比成人旺盛，因此出汗也比成人多。

通常而言，宝宝是上半夜热，下半夜冷。宝宝刚入睡时，迷走神经依旧处于兴奋状态，导致身体大量出汗，只能通过蹬被子把热量散发出去，从而维持正常体温。

Δ 宝宝爱踢被子怎么办？这些好方法快收好



那么，在冬季怎么给宝宝盖被子，既能保暖又不会让他踢呢？

1.购买合适的睡衣和睡袋

给宝宝穿吸汗和透气性较好的棉质内衣，不要穿得太厚或太多。当然，你还可以试试睡袋，这个“行走的被子”很适合爱蹬被子的孩子。

2.学会盖被子的小技巧

因为宝宝刚入睡时容易出汗，出汗后进入熟睡状态就会稳定下来。所以，宝宝刚入睡时盖轻薄一点的被子为好，等到睡熟后或下半夜再加盖或者将薄被换成厚被。

Δ 让宝宝安心入睡，这些误区不要进

让宝宝睡个好觉，大家千万不要踏入以下这四个误区：

误区一：蒙头睡

冬天天气寒冷，有的妈妈担心宝宝睡觉时受凉，总是将被子盖得很严实。实际上，宝宝的新陈代谢速度比成人快，被子里的湿度高，很容易导致宝宝浑身是汗，甚至会出现呼吸不畅和虚脱的情况，引起“捂热综合症”。

误区二：开灯睡

有的父母睡觉比宝宝晚，宝宝睡觉时屋里还亮着灯。这里要提醒大家，睡觉时开着灯对宝宝的身体健康很不利。

卧室里开着灯，会缩短宝宝睡眠时间，妨碍生长激素的正常分泌，进而影响身体的正常发育。

误区三：趴着睡

宝宝的睡姿是否正确，会对身体健康和生长发育产生直接影响。有的宝宝喜欢趴着睡，其实，这种睡姿有很大的安全隐患。宝宝趴着睡，口鼻容易被堵住，进而引发呼吸困难，甚至猝死。现在儿童健康专家都建议让宝宝采用侧卧睡姿。

误区四：睡得晚

有的父母总是玩水，导致宝宝也养成了晚睡的坏习惯。宝宝晚睡对生长发育是十分不利的，因为生长激素分泌的高峰期在晚上10-12点。如果宝宝睡觉过晚，体内生长激素的分泌量肯定会受到影响，导致身高增长缓慢。另外，晚睡还会导致宝宝睡眠不足，不利于形成良好的作息规律。

作为父母，大家要当好榜样，帮助宝宝养成早睡早起的好习惯！

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