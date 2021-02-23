母乳麻麻如何提高奶量？可以从这几个方面入手

在日常生活中，有很多因素会影响乳汁的正常分泌。大家如果想要保持奶水充足，就一定要遵守以下这些原则，赶紧来看看吧。

1.饮食上营养均衡

想要保持母乳的正常分泌，妈妈一定要摄入全面又充足的营养。如果妈妈饮食不均衡，就很容易发生营养不良，进而影响母乳的正常分泌。因此，大家在平时需要注意饮食均衡，从而保证宝宝有足够的口粮。

2.没必要各种进补

有的妈妈为了有充足的乳汁分泌，在哺乳期各种进补（喝催奶汤水）。这样做虽然短时间内可以催奶，但也容易发生涨奶，造成乳腺堵塞，影响乳汁正常分泌。因此，大家在生完宝宝后不要立即进补，应循序渐进慢慢进补。

3.每次喂奶后排空乳房

宝宝月龄小，胃容量有限，喝奶也比较少，乳房可能会残留些乳汁。有的妈妈没有及时挤出，留在乳房内下次喂给宝宝吃。这样做很容易造成乳汁堆积，导致乳腺堵塞不通畅。

喂奶后不及时排空乳房，不但会引发乳腺炎，还会对母乳的正常分泌造成影响。大家如果想要宝宝有足够的奶水喝，在每次喂奶后就要用吸奶器将奶吸出，排空乳房。喂奶时，两边乳房需交替着喂。

4.不要节食减肥

生完孩子后为了让身材尽快恢复，有的妈妈会选择节食减肥。这样做不但会造成自身营养不良，影响身体健康，还会导致母乳质量降低，奶水变得越来越少。产后减肥，大家一定要选择正确的方式，在保持饮食均衡的情况下通过合理运动进行减肥。请大家牢记，通过节食减肥对身体是没有任何好处的。

5.紧身内衣不要穿

哺乳期由于母乳的分泌，妈妈的乳房大小不停地发生变化。如果此时穿紧身衣，不但会压迫到乳房，影响正常的乳汁分泌，还易造成乳腺堵塞，长此以往，母乳量会越来越少。

在生完孩子后，建议大家穿哺乳专用内衣。这种内衣弹性大，不会对乳房产生压迫感，方便哺乳的同时还能保证乳腺通畅，保持乳汁正常分泌。

最后提醒大家，哺乳期想要奶水充足，平时就要注意保持饮食均衡，合理运动，保证睡眠质量。宝宝吃奶后，应及时排空乳房。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)