怀孕后各种不舒服，帮你一一解决

怀孕后，准妈妈在开心的同时还要忍受各种不适，比如尿频、尿急、恶心呕吐等等。这些反应对生活和工作都会造成一定的影响，那么，准妈妈该怎么缓解这些不适呢？快来了解一下吧~

1.尿频尿急

怀孕后，胎儿在子宫内不断生长，子宫变大压迫到膀胱，所以准妈妈会不停往厕所跑，此时可以适当减少饮水量。日常生活中，确实需要注意补充适当水分，但不要过量。若有尿意，应及时上厕所不要憋尿，以免造成膀胱发言或是细菌感染。

2.腰酸背痛

大家在孕期感到腰酸背痛时，可以采用热敷或是按摩的方式来改善，平时要多休息，少穿高跟鞋，尽量穿平底鞋。孕期出现腰酸背痛，大家无需太过担心。但如果感觉到肌肉无力，酸麻时应立即去医院就医。

3.恶心呕吐

孕期出现恶心呕吐情况时，大家可以吃些易消化且新鲜的瓜果，尽量少吃油腻刺激性食物。怀孕初期准妈妈出现恶心呕吐是正常现象，只要多休息，保持心情乐观。怀孕4个月后，恶心呕吐症状会自然消失。如果恶心呕吐情况厉害，大家可以选择口服维生素B6，若感觉不适症状加重，应立即去医院。

4.阴道分泌物增加

由于孕期激素分泌发生变化，阴道分泌物也会随之增加，这些都是正常现象。大家如果发现自己的分泌物呈黄色，伴有恶臭、瘙痒或是豆块状，应立即去医院就医。对于这种情况，大家不要随意使用药物，更不要忽视不管，以免影响胎儿以及自身健康。

5.乳房疼痛

准妈妈在孕期会感觉到乳房疼痛，此时可以选择热敷或是按摩的方式来缓解疼痛。怀孕期间，乳房比较脆弱，大家在护理时动作一定要轻柔，以免伤害到乳头。

小提醒：

怀孕初期由于体内激素发生改变，准妈妈会出现各种不适。但这些症状在怀孕后4个月就会陆续消失。此期间，孕妈可以通过调整饮食结构，多吃新鲜蔬果补充维生素，平时注意休息，合理运动来缓解。如感觉不适症状严重，应立即去医院寻求帮助。

孕初期由于胎儿还不是很稳定，准妈妈反应也各不相同，在缓解方法上也会有不同。平时大家可以从饮食睡眠进行调理，如果不适反应加重，孕妈可以寻求医生的帮助。

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