抓住关键期，让你的孩子脑力超常！

想要宝宝聪明伶俐，关键在于把握住智力发育关键期。那么，宝宝智力发育关键期是在什么时候？父母又该怎么开发宝宝智力呢？大家赶紧来了解~

宝宝智力发育关键期

0-2个月

宝宝月龄小，手脚不是很灵活，但听觉、嗅觉、味觉都有了不同程度的发展。大家在这时候可以对宝宝进行些手脚灵活度训练，促进肢体协调性的发展。

3-7个月

宝宝此时已经进入视觉探索阶段。4个月时宝宝可以认识妈妈了，见不着就会很着急，看见妈妈就很开心。大家可以跟宝宝玩些小游戏，锻炼宝宝分析与判断能力，促进其大脑发育。

8-13个月

到了这个月龄，宝宝手脚灵活性发展的比较好，好动的同时也喜欢模仿。大家不妨在宝宝面前拍手，以锻炼其肢体的灵活性。

14-18个月

这个时期宝宝感知能力、协调性都得到很好的发展，可以很好地配合妈妈的一些动作。因此，这时候大家要多跟宝宝进行互动，促进宝宝五官的协调度。

一岁半

宝宝1岁半时，身体各个器官的发育有了质的飞跃。家长可以开始培养宝宝语言逻辑思维的发育。平时多跟宝宝交流，做好引导促进作用，促进宝宝大脑与智力提升。

如何促进宝宝智力发育

1.开发宝宝潜质

每个人都有自己的特点与潜质。因此，大家在平时可以多观察宝宝，开发他们的潜质，在开发时给与宝宝足够的鼓励，这样对宝宝智力发育也是非常有帮助。

2.多跟宝宝进行交流

想要孩子语言发育的好，大家在平时要多跟孩子进行沟通，让他们的智力发育得也更好。日常生活中，大家要多跟宝宝说话，给他读书或是唱歌，等到大一点，可以鼓励宝宝跟自己一起讲故事。

3.多让宝宝去探索

对于婴幼儿时期的宝宝来说，父母就是他的全世界，父母的态度关系着宝宝对世界的态度，亲子之间的互动则关系着孩子的学习方式。宝宝在探索外面的世界时，大家应多鼓励，当宝宝遇到挫折时，应及时给予鼓励，这对宝宝智力发育是非常有好处的。

每个宝宝都有自己的特点，大家需制定相应的开发方案，这样才能更好地开发促进宝宝智力发育。

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