元旦不想出门？宅在家可以带孩子这么玩！

最近，北京、大连等多个地区出现了不少本土新冠确诊病例，甚至发生了聚集性疫情，防疫形势不容小觑，再加上最近寒潮凶猛而至，不少家长出于安全考虑，放弃了出行计划，改为宅在家里。

那么该怎么安排孩子的一天生活，让他玩得尽兴过得充实呢？育姐这就来给大家支支招：

自制游乐场

在家里就自制一个游乐场，只需胶带或绳子就可以办到。比如：

用胶带在地上画出一个迷宫，让孩子从起点找到迷宫出口；在绳子上系好铃铛，然后把绳子绑在房间各个角落，让绳子形成纵横交错网络。让孩子在不弄响铃铛的前提下，穿越障碍从房间中走出。这种游戏体验感非常nice，孩子一定很喜欢！

不过，游乐场收拾起来有些麻烦，宝爸宝妈们可要费费心哦~

做手工

跟孩子搞一个比赛，自己动手做纸青蛙、纸飞机等手工，然后看谁做的手工飞得高或跳得远。这样不但能激发孩子的游戏乐趣，还能锻炼孩子的动手能力。另外，还可以带孩子在家玩手指画、橡皮泥，这都可以锻炼他的手部精细动作能力。

玩游戏

把孩子的玩具箱拿出来翻一翻，看看有哪些玩具买回家后没有怎么玩过。积木、飞行棋、大富翁都可以陪孩子玩一玩。还可以可以回忆一下自己童年时的游戏，比如跳绳、翻绳、弹瓶盖、跳飞机等等。再来，下面推荐几个好玩的小游戏，赶紧带孩子玩起来~

▲ 公交到站啦

爸爸妈妈可以准备一个结实的大号带滚轮收纳箱，让宝宝坐到箱子里，由爸爸妈妈们充当“司机”，拖着收纳箱在屋内移动，途径不同的“站点”，如冰箱、书桌、台灯等，多与宝宝进行互动，告诉宝宝现在是哪站，询问他们要不要“下车”。

▲ 小小投掷手

爸爸妈妈可以准备一些不同种类的耐摔物品，例如小皮球、小玩偶、卡片等玩具，羽毛、手绢等日常用品，然后再准备一只篮子，爸爸妈妈和宝宝分别站在一定的位置朝篮子中投掷上述物品，比比看谁扔得准。

▲ 寻宝大探险

爸爸妈妈可以先将家里打扫干净，尤其是床底和边边角角，然后准备一些新玩具或者家中从未有过的物品，安放在屋内的各个地方，让宝宝在提示下自由寻宝。可以做一张“宝物清单”，宝宝每拿到一样宝物，爸爸妈妈们就在清单上打钩，鼓励宝宝继续寻宝。

看电影

一部好电影，不但能提高孩子对艺术和文学的审美能力，还能帮助孩子更好地理解和融入外部世界。通常，一部电影的放映时间在90分钟左右，让孩子看电影也是对他综合理解能力和专注力的锻炼。

适合给孩子的优秀电影有很多，比如《玩具总动员》、《木偶奇遇记》、《千与千寻》、《冰雪奇缘》、《爱丽丝漫游记》等，每天给他看一部，看完后再讨论一下剧情，特别有意义~

一起享受美食大餐

欢乐过元旦，丰盛家宴必须有，一家人共享美食超幸福！为了更有气氛，除了烹调美味，咱们也可以让餐桌变得缤纷起来，这样更显温馨。

☀ 餐桌布置

1.桌布喜庆起来

想要喜庆一点，那么可以选择花纹+格子餐布，至于颜色以下这几种搭配还不错：绛红+紫色、棕色+橙色，传统的红配绿也可以尝试下。另外，梅花图案是一个好选择，会使得元旦餐桌变得华丽起来。另外，可以在上面摆上一组简洁、清新的烛台或桌花，显得更有新意。

2.餐具要独特

在家吃团圆饭既热闹又轻松随性，不建议使用成套的餐具。当然，为了餐桌不显得杂乱，有2个小技巧：其一，统一色调，推荐米黄、青草绿等自然色；其二，大件餐具颜色、款式最好一样，比如大号饭碗和汤碗等。

☀ 元旦家宴

1.拿手好菜露一手

各位妈妈必然有几样拿手好菜，在元旦家宴上给家人露一手吧。在这里育姐给大家推荐几款不错的菜色，比如口味虾、蜜汁排骨、三杯鸡、西红柿土豆炖牛肉、鲍汁海参等。大家吃的开心最重要，注意荤素搭配哟~

2.宝宝饮食有禁忌

小心饮食安全，在宝宝正在吃东西时别逗他，给他吃鸡肉、鱼肉时先将小骨头、鱼刺剔除干净等。另外，别让孩子喝太多饮料。

孩子宅在家会不会感到无聊，就看大家的脑洞够不够大了！

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