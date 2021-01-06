女子吸毒生下死胎，孩子体内测出高浓度冰毒

据美国MSN新闻网报道，12月23日，美国一名女子因吸毒后生下死胎被控犯有谋杀罪。据悉，验尸官在验尸时发现，孩子体内有大量的冰毒。

女子吸毒生下死胎，被警方以谋杀罪逮捕

据了解，这名女子名叫切尔茜·贝克尔（Chelsea Becker），现年26岁，来自加利福尼亚州国王县汉弗德地区。

2019年9日10日，怀有8个月身孕的切尔茜在家中突感腹痛，她以为自己羊水破了，结果惊讶地发现自己下身在流血。随后，切尔茜的妈妈拨打急救电话，把女儿送往医院救治。大概3小时后，切尔茜在医院生下一名男婴，但孩子没有心跳，是个死胎。

在处理婴儿尸体的过程中，医院的工作人员发现胎儿的死因或许和某种药物有关，便私下通知当地医疗检查办公室对死胎进行尸检。随后，验尸官在验尸时发现，死婴体内竟有大量冰毒，含量是致毒量的五倍多。验尸官认为，胎儿的死亡就是这些冰毒造成的。

2019年11月，警方以谋杀罪将切尔茜逮捕。切尔茜在接受审讯时供称，自己染有毒瘾，甚至在生娃前三天还在吸毒。但切尔茜表示，她不知道冰毒会导致胎儿死亡。

法院或裁定谋杀罪名成立，需200万美金保释

切尔茜被逮捕后一直关押在监狱中，她的案件引起了很多人的关注。不少人认为，毒瘾和胎儿都是孕妇的私事，政府或法院都不能强行管制，更不能因为生出死胎就给妈妈定谋杀罪。

当地司法部官员也认为，切尔茜不应被控谋杀罪，因为她并不是故意将胎儿“杀死”的，而且孩子的离世对切尔茜而言也是一种伤害。2020年8月，这名官员向当地法院申诉，希望能驳回对切尔茜的谋杀罪指控。但不久后，法院驳回了他的申诉。

12月23日，加利福利亚州最高法院宣布，切尔茜有可能因意外“杀害”腹中胎儿而被裁定谋杀罪名成立。目前，切尔茜仍被关押在监狱里，需要200万美金方能保释。

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