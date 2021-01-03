冬天给娃戴帽子，这些讲究你有注意吗？

天气一天天变冷了，为了御寒，父母会给宝宝“全副武装”，比如给他戴上帽子等。戴帽子看似很简单，但里面也有很大学问。那么，父母该怎么给宝宝选择帽子呢？请接着往下看。

冬季带宝宝出门为何要戴帽子？

宝宝体内热量有很大一部分会通过头部释放出去，易被寒气所侵袭。如果体内热量散发过快，宝宝就很容易生病感冒。因此，大家在带宝宝出门前一定要做好头部保暖工作，给他戴上帽子进行保暖。

冬天父母该如何给宝宝选帽子？

1.不遮挡视线的帽子

时尚的鸭舌帽是很多妈妈的首选。宝宝戴上后虽然看上去很帅气，但视线却容易被遮挡住，很容易造成安全威胁。大家如果想给宝宝戴鸭舌帽，帽檐长度不要超过5cm，不要遮住宝宝视线。

2.宽松型的帽子

宝宝待在家里无需戴帽子，出门时可以给他戴稍微宽松一点的帽子。帽子太紧会影响头部血液循环，妨碍宝宝头部的正常发育。因此，大家在选择时可以将头围放大1cm，这样宝宝带上去比较舒服，也不会有压迫感。

3.毛绒帽子

冬季天气寒冷，给宝宝选择的帽子保暖性一定要好。毛绒帽子不仅戴起来舒服还比较柔软，挡风的同时也能保暖。月龄小的宝宝皮肤比较敏感，还不能很好地适应室内外气温，可以给他戴保护脸颊和耳朵的帽子。

4.颜色鲜艳的帽子

这不单单是为了漂亮，更多的是为了安全。宝宝活泼好动，自我安全意识比较弱，戴上顶颜色鲜艳的帽子可以更好的让父母查看宝宝的举动，减少意外的发生。另外，颜色鲜艳的帽子不仅能吸收光线，还能增加保暖性。

5.轻巧简单的帽子

帽子材质有很多，建议大家给宝宝购买轻柔手感柔软的帽子，有些帽子款式新颖漂亮但装饰品太多，无形中增加帽子重量，宝宝戴上去会不舒服，还存在安全隐患。

小贴士：

在购买帽子时，大家要根据宝宝头围、帽子材质来进行选择。帽子若选择不正确，不但会影响宝宝头部发育，保暖效果也会大大折扣。随着气温变化，帽子也要适当加厚，保证保暖效果。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)