呵护幼儿肠胃，冬季饮食要遵循这几点

天气逐渐变冷，宝宝抵抗力受到严重挑战的的同时，肠胃也在变弱。稍有不慎，宝宝就会拉肚子或者出现其他不适。宝宝肠胃好，消化吸收才会更好。

那么，在寒冷冬季，宝宝在饮食上该注意哪些呢？怎么才能呵护好宝宝肠胃呢？大家赶紧来学习一下吧~

1.冬季喝粥，宝宝身体棒

寒冷冬季，给宝宝喝上一碗热粥真是非常好的选择。宝宝还小，肠胃功能还处在发育阶段，对于他们来说，粥是一个非常好的食物。经过长时间熬煮，粥的营养充分熬出，很容易就能被肠胃消化吸收。

粥的种类比较多，大家可以变着花样给宝宝熬煮，这样宝宝就不会吃腻，摄入的营养也比较全面。

2.饮食需均衡，呵护宝宝肠胃

宝宝生长发育离不开维生素与矿物质，而蔬菜中就含有以上这些物质。因此，大家在寒冷冬季也要多给宝宝吃蔬菜。宝宝不爱吃蔬菜的话，也不要逼他，如果父母强行逼迫，只会让宝宝更加反感。大家在烹饪时可以换着花样做，或是用有趣的餐具，制作成可爱的造型，激发宝宝兴趣，让宝宝爱上蔬菜。

3.温热食物，让宝宝肠胃更加强壮

和生冷食物相比，寒冷冬季宝宝更适合吃温热型食物，比如牛肉、南瓜、猪肝等。生冷食物不利于宝宝消化吸收，还容易伤害到娇嫩脾胃，因此，家长要特别注意。冬季气温低，散热比较快，家长可以选择保温性较好的餐具盛放，这样宝宝吃的时候就不会太冷。

TIPS：

寒冷冬季需要补充足够的热量来抵抗寒冷，但宝宝肠胃较弱，经常大鱼大肉会增加宝宝肠胃负担，引发肠胃疾病。因此，大家在平时多给宝宝做些暖胃的辅食，比如红枣粥、小米南瓜粥等。还可以适当给宝宝吃点萝卜，可以起到润燥的作用。

在给宝宝做饭时，要保证每样食材都清洗干净，以免造成宝宝出现呕吐、胃痛等病症。宝宝在吃饭时，大家要控制好时间，不要让宝宝吃得过快，也不要让宝宝边吃边玩，以免造成消化不良。

另外，冬季天天寒冷，家长应多带宝宝去户外走走，多运动，通过运动提高自身抵抗力。

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