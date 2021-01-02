想要好“孕”来，这些误区千万不要进！

宝宝是夫妻感情的延续，而孕育宝宝有个过程，需要夫妻双方都准备好。但现实生活中，很多夫妻在备孕时容易进入一些误区，赶紧来看看以下这些误区你有没有踩！

误区一：听信“酸儿辣女”

这种说法是完全没有依据的，事实上胎儿性别是由染色体决定的。孕期嗜睡、食欲下降、饮食口味改变都是正常的妊娠反应，此时准妈妈体内内分泌发生改变，胎盘分泌的绒毛膜促性腺激素抑制了胃酸分泌，导致饮食口味发生变化。

误区二：经济条件好了之后再怀孕

很多夫妻选择先忙事业，等到经济条件好了之后再生育，这样经济压力就会小很多。但如果夫妻俩的年龄不知不觉过了30岁，这时候在身体各项机能已经处在下降状态，不孕机率也大大增加了。

误区三：算好排卵期，只要努力就能怀上

很多夫妻认为，只要在排卵期同房就能怀上。其实这种想法是错误的。排卵期同房只能增加受孕机率，同房次数少反而会降低受孕成功率。

如果只是在排卵期同房，精子在睾丸中储存时间过长，质量下降，就算形成受精卵质量也不是很高。而同房次数过频也会造成精子质量降低。因此，每周同房一到两次是最合适的。

误区四：身体健康没必要进行孕前检查

很多夫妻认为自己身体很健康，无需接受孕前检查，其实这是不可取的。要知道，有些疾病是肉眼看不出来的，需要通过专业的检查才得知。因此，备孕前，夫妻双方都要做详细的检查，了解自己身体状况。查出疾病后应积极治疗，治愈后再进行备孕，这样才能保证胎儿的健康。

备孕前，夫妻双方需要做好充足的准备工作。孕前检查是非常重要的一环，这关系着胎儿以后是否健康。夫妻双方需合理饮食，及时补充叶酸，杜绝不良的生活习惯，保证睡眠质量。多运动，保持心情愉快，不要给自己太大压力。控制好同房次数，好孕自然来。

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