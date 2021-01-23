喂奶姿势大盘点，看看你适合哪一种

母乳营养价值高，所以很多妈妈都会选择母乳喂养的方式。由于育儿经验不足，新手妈妈们在喂养方式方面总是出错，母乳喂养时什么姿势才是正确的呢？赶紧来看看~

1.侧躺着喂

孩子面对妈妈躺下，妈妈一只手放在孩子后背部，将宝宝嘴巴对准乳房，方便宝宝吸吮。采用这种喂养方式，宝宝可能会出现吐奶倒奶情况，长时间侧躺，宝宝也会感觉到疲惫，因此，不建议妈妈经常使用这种喂养方式。

采取这种喂奶方式时，大家要注意不要捂住宝宝口鼻。宝宝还小，颈部力量比较弱，如果妈妈在哺乳期间睡着，乳头堵住口鼻，很容易造成宝宝窒息。给宝宝喝奶后，大家要及时拔出乳头。

2.抱着喂奶

这种喂奶姿势也十分常见。妈妈坐直将宝宝抱在怀里，一只手抱着宝宝背部，一只手扶着胸部，将乳头放到宝宝口中。这种姿势可以将奶精准放到宝宝口中，但对于宝宝来说却有一定的安全隐患。如果妈妈力度不对或是没有注意宝宝吸吮方向，容易造成窒息。在喂奶时，建议大家在屁股下面放下个垫子，这样喂奶更方便。

3.环抱式喂奶

拿个凳子，妈妈坐在上面，然后在床边叠个跟豆腐块一样的被子，高度跟妈妈胸部差不多，将宝宝侧放在被子上，一只手放在背部与颈部相交接的地方，另外一只手将胸部放入宝宝口中，让宝宝能吸到奶水。

4.交叉式哺喂

对于新手妈妈来说，采用这种姿势喂奶比较困难。妈妈需要将宝宝身体斜放在肚子下面，双手固定头部，让孩子的头部刚好到胸部的位置，宝宝整个人要倾斜对着妈妈，头部会更高，可以有效避免奶水涌入喉咙。采用这样的喂奶方式可以让宝宝更加安全，也避免宝宝因为吸奶而出现溢奶情况。

最后提醒大家，喂奶时可以变化姿势。长时间采用一个喂奶姿势很容易感到疲惫，经常变换姿势可以缓解这种疲惫。除此之外，变化着姿势喂奶能帮助疏通乳腺，刺激乳汁分泌。喂奶后要轻轻拍打宝宝背部，让其打嗝。每次吃奶时间应控制在30分钟以内。

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