怎么远离妊娠纹？看完这篇干货你就懂了

女性都爱美，但有的准妈妈发现，怀孕后肚子上出现妊娠纹了，心情变得很焦虑。那么，妊娠纹是怎么出现的？又该怎么预防好呢？赶紧来看答案。

妊娠纹为什么会出现？

怀孕后，准妈妈体内激素发生改变，肌肤弹性没有以往那么好，加上肚子变大，肚子皮肤受到的拉力增大，时间长了，皮肤弹力纤维断裂，妊娠纹也随之出现。

妊娠纹可以去除吗？

这个主要看个人情况。有些准妈妈可以去除，但有的准妈妈可能需要借助激光才能去除。请注意，能不能做激光去除手术，大家最好听从医生的意见。

正常情况下，准妈妈通过长时间的护理是可以去除妊娠纹的。在选择护肤品时，大家一定要选择适合自己的哪一款。在涂抹护肤品前，应先洗个热水澡或是热敷一下妊娠纹，以便让护肤品更好地被皮肤吸收，护肤品涂抹后要进行适当按摩。

有效缓解妊娠纹，准妈妈要这样做

1.抗妊娠纹霜

建议大家在孕期每天早晚涂抹一次抗妊娠纹霜。晚上最好是在洗澡后均匀涂抹在腹部、大腿、臀部以及胸部，稍微按摩几分钟，让其更好地被肌肤吸收。

2.维A酸

维A酸可以治疗妊娠纹，但在怀孕期间不建议大家使用，因为这可能影响胎儿正常发育，造成胎儿畸形。

如何预防妊娠纹？

1.控制体重增长

怀孕后，大家要合理控制体重的增长。每个月体重增长不宜超过4斤，整个孕期体重增长应控制在22到28斤之间。

2.养成好的生活习惯

合理锻炼身体，坚持用冷水擦拭身体以增加肌肤弹性。

3.合理饮食

在孕期要多吃富含蛋白质的食物，及时补充维生素与矿物质。对于油腻、辛辣刺激性食物应少吃。

4.使用托腹带

托腹带也能帮助准妈妈预防妊娠纹。托腹带在托住胎儿重量的同时也能避免肚子上的皮肤过度拉伸。

妊娠纹的出现不单单与体内激素发生变化有关，还跟准妈妈自身的身体情况有关。想要避免妊娠纹，大家在平时就要做好皮肤保养工作。孕期多涂抹保湿性强、胶原蛋白含量高的身体乳，多吃富含胶原蛋白的食物，增加肌肤弹性。不仅如此，大家还要控制好自身体重，体重增长得越快，妊娠纹也就越容易出现。

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