惊！生娃次数过多、过少，都会让身体老得快

生孩子是否让你觉得自己一夜之间变老了？宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一项新研究发现，一个人生育的次数也可能影响身体的衰老过程。研究人员研究了几种不同的衡量一个人身体衰老程度的指标，发现生育过少或多的人似乎比生过三四次的人衰老得快。然而，这些影响是在一个人经过更年期后才发现的。

生育与疾病和衰老紧密相关

宾夕法尼亚州立大学生物人类学博士生塔利亚·西拉齐（Talia Shirazi）说：“我们的研究结果表明，怀孕和生育可能导致几个不同的生理系统的变化和失调，一旦一个人绝经后，这些系统可能会影响衰老。”

“这与怀孕和哺乳期间身体发生的代谢、免疫和内分泌变化以及与怀孕和生殖投资相关的各种疾病风险相一致。”

据研究人员介绍，怀孕和哺乳会消耗人体大量能量，并会影响人体的许多系统，包括免疫功能、新陈代谢、血压等。此外，生过孩子的人比没有生过孩子的人更容易死于糖尿病、肾病和高血压等疾病。

研究人员很好奇身体是如何平衡这些“生殖成本”的，以及它是否会影响身体的衰老。

西拉齐说：“我们认为在衰老和生殖之间，存在着某种东西，某种权衡。从进化生物学的角度来看，这是有道理的，因为如果你在怀孕和哺乳期间花费精力，你可能没有那么多精力用于生理维持和防御。”

生育次数和加速的生物衰老之间存在“U形关系”

在这项研究中，研究人员使用了来自CDC的全国健康和营养检查调查的4418名参与者的数据。数据包括有关生殖健康的信息，包括活产的数量以及她们是否经历了更年期。

研究人员以9种生物标志物为基础，以多种方式测量生物衰老，这些生物标志物用于评估代谢健康、肾和肝功能、贫血和红细胞紊乱、免疫功能和炎症。

宾州州立大学博士后Waylon Hastings（韦伦·黑斯廷斯）说：“我们想研究有助于捕捉人体主要器官系统的年龄和功能的指标，而不是从细胞水平来观察衰老。例如，当我们想到怀孕时，我们不考虑单个细胞的变化，而是考虑免疫系统或新陈代谢如何变化。”

研究人员发现，生育次数和加速的生物衰老之间存在“U形关系”。那些报告零或很少活产，或报告许多活产的人，比那些报告有三个或四个活产的人有更快的生物老化标志。即使在控制年龄、生活方式以及其他与健康相关和人口统计学因素的情况下也是如此。

绝经后人群中卵巢激素可是主要原因

西拉齐说，由于这些数据是在某个时间点采集的，目前还不可能知道是什么导致了这些关联。但她说，这一发现的一个可能的解释是：绝经后人群中卵巢激素的存在或缺乏。

西拉齐说：“以前的研究发现，一般来说，卵巢激素对某些可能加速衰老的细胞水平的过程具有保护作用。因此，在绝经前妇女中，激素的作用可能是在缓冲怀孕和生殖对生物年龄加速的潜在负面影响。或许当荷尔蒙消失后，效果就会显现出来。”

黑斯廷斯说，这项研究还表明，还可以进行更多的研究，以了解衰老与生儿育女之间可能涉及的过程，以及这些过程如何随着时间的推移而起作用。

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