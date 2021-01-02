孩子有偏头痛？多睡一会就是特效药

研究表明，早晨晚些时候开始上学对高中生的健康和学业都有好处，他们天生的生物钟倾向于晚睡晚起的习惯。研究人员发现，那些在早上8:30之前就开始上学的患有偏头痛的青少年，每月平均头痛7.7天。研究人员在他们的研究报告中称，这比上学时间晚的人多了近三天的头痛日，该研究发表在2020年11月25日的《头痛：头面部疼痛杂志》。

充足的睡眠可以减少偏头痛的发生率

第一作者艾米·盖尔凡德（Amy Gelfand）博士是加州大学旧金山分校贝尼奥夫儿童医院儿科头痛项目的神经科医生，他指出，8-12%的青少年患有偏头痛。“有证据表明睡眠和偏头痛有关系，获得充足的睡眠和保持规律的睡眠计划可以减少偏头痛的发生率。”

美国睡眠医学学会建议青少年每晚睡眠8至10小时。美国儿科学会承认青少年生物钟延迟，建议中学和高中不早于早上8:30上课。然而，据疾病控制和预防中心（CDC）的数据，只有18%的公立中学和高中遵守这一建议。

孩子睡得好，偏头痛发作天数显著减少

为了量化开学时间对偏头痛频率的影响（如果有的话），研究人员通过社交媒体联系了高中生，提供了一张价值10美元的礼品卡来完成一项简短的调查。大约1000名9-12年级的头痛符合偏头痛标准的学生接受了调查。他们包括509名在早上8:30前开学的学生和503名在早上8:30后开始上学的学生。

两组的上下课时间平均为24分钟，早起组早上6点25分起床，7点56分开始上学，晚开始组早上7点11分起床，8点43分开始上学。值得注意的是，晚开始组在上学的晚上睡得更早，平均在晚上10点19分，而前一组的晚上是10点58分。

早期开始组平均每月头痛天数为7.7天，晚开始组平均每月头痛天数为4.8天，当研究人员调整了睡眠不足和不吃早餐等风险因素以及性别、年级、作业量和偏头痛药物的使用等因素后，差异缩小到7.1天和5.8天。然而，盖尔凡德说，两组之间1.3天的差异仍然显著。

医学博士，神经学家Amy Gelfand表示：“这项研究的效果大小与偏头痛预防药物的研究相似。例如，在一项针对12-17岁阵发性偏头痛患者进行的托吡酯（Topamax）与安慰剂对照试验中，服用该药的患者在上个月平均有两天偏头痛，而安慰剂组的平均偏头痛天数为3.5天，两者相差1.5天。”

同样，在两项关于成人接受肉毒杆菌毒素A（Botox）注射预防慢性偏头痛的研究中，两个治疗组与每个安慰剂组之间头痛天数的差异为1.4天和2.3天。

专家建议推迟开学时间

“如果我们的研究结果在未来的研究中得到证实，那么推迟高中开学时间是一种可修改的社会层面的干预措施，可以使青少年减少数千天的偏头痛和更少的旷课时间，”《头痛》的新主编盖尔芬德说。

2019年，加利福尼亚州成为第一个立法规定高中不早于上午8:30开学的州，这一改变将在2022-23学年实施。盖尔凡德说：“新冠肺炎导致了学生上学方式的广泛变化，而改变开学时间的时机也可能已经成熟。”

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