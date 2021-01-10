8亿儿童铅含量超标，你还敢心大吗？

调查发现，多达8亿儿童血液中铅含量严重超标，这种神经毒素会造成永久性脑损伤。这一巨大的国际数据来自于“纯净地球”和联合国儿童基金会最近的一份报告。（“纯净地球”致力于解决对人类有害的污染问题。）挪威科技大学（NTNU）的博士后Kam Sripada表示：“儿童早期的特点是快速成长和大脑发育。这使得儿童特别容易受到环境中有害物质的伤害。”她说：“怀孕期间和生命早期接触铅会导致孩子永远无法发挥潜能。”Sripada与挪威公共卫生研究所和联合国儿童基金会合作，在NTNU的全球卫生不平等研究中心（CHAIN）工作。

铅中毒有可能导致儿童丧命

铅是一种元素，但也是一种强大的神经毒素，在每分升血液中铅含量低至5微克时会造成损害。铅中毒可以是急性的，可以引起从胃痛到脑损伤，昏迷和死亡。但是铅中毒也会慢慢发生，因为它会在体内长期积累。最常见的症状是贫血引起的昏睡。高浓度的铅会损害血液、骨髓、神经系统和肾脏。铅中毒也会导致智商下降和行为问题，这些问题可能会持续一生。

儿童在铅暴露源的影响下长大

“在世界上每一个国家，铅都对儿童健康构成威胁。然而，低收入或中等收入国家的儿童是最脆弱的，特别是在南亚和一般边缘化群体中。斯里帕达说：“在铅暴露和其他我们需要解决的环境毒素问题上，存在着重大的社会差异。”

很多铅来自不负责任地回收利用的铅酸电池。在过去20年里，低收入和中等收入国家的机动车数量增加了两倍，这反过来又导致含铅电池的急剧增加。而大约有一半的电池没有得到适当的回收。水管、工业、油漆和一些家庭用品，如罐头食品、受污染的香料、化妆品和玩具也在其中。以前用在汽油中的铅直到今天还在土壤中被发现。

间接地说，随着儿童在这些铅暴露源的影响下成长，国家可能会遭受巨大的收入损失。作为成年人，他们往往无法为社会经济做出最佳贡献。

儿童铅中毒需引起高度重视

这份报告已经引起了国际社会的关注。“这是一份具有全球意义的报告，”CHAIN负责人Terje Andreas Eikemo教授说。世卫组织和美国疾病控制和预防中心都认为，这种情况需要采取国际措施，例如在一些国家提供更多信息和加强卫生保健系统。

挪威公共卫生研究所神经毒素研究的负责人Heidi Aase说：“这项报告将注意力集中在铅作为一个重要的全球环境和健康问题上，它与儿童的健康和发展特别相关。”NeuroTox研究检查了母亲子宫内的环境毒素（包括铅）与大脑发育的各种指标之间的关系。多动症、自闭症和认知功能被认为是挪威儿童的一个大样本。怀孕期间母亲体内发现的环境毒素会影响婴儿的发育。

CHAIN将利用NeuroTox的研究来研究社会经济因素（如收入、教育和生活条件）与孕妇及其子女体内铅和其他环境毒素水平之间的关系。“儿童基金会的报告和其他研究表明，贫穷与铅含量较高与对健康有害影响的风险增加有关。”

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