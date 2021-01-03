身材太胖不管理，当心骨头会变脆！

芬兰东部大学的一项最新研究显示，在70岁之前，肥胖女性髋部骨折的风险比其他女性高。这项研究对12715名女性进行了为期25年的跟踪调查。骨质疏松症危险因素和预防（OSTPRE）研究的新发现发表在《Osteoporosis International》上。

研究发现：早期髋部骨折风险与BMI值有关

OSTPRE研究于1989年在芬兰东部大学启动，是一项基于人群的队列研究，招募了1932年至1941年期间出生在芬兰东部库皮奥省的所有女性。在25年的随访中，研究人员分析了58岁时的体重指数（BMI）与70岁之前早期髋部骨折风险的关系。他们还分析了70岁时的体重指数与晚年直到83岁的髋部骨折风险之间的关系。对体重正常、超重和肥胖的女性进行了髋部骨折的风险评估。有关髋部骨折、损伤机制和死亡率的数据来自国家健康登记。

髋部骨折的风险随着年龄的增长而增加

正常体重是指BMI在25或以下，超重是指BMI在25-29.9之间，肥胖是指BMI在30或以上（kg/m2）。在基线检查时，39.6%的妇女体重正常，40%超重，19.9%肥胖。一小部分女性（n=59，0.5%）的BMI低于正常范围，即小于18.5 kg/m2。随着年龄的增长，BMI有所增加：70岁时，33.4%的女性体重正常，40.9%超重，25.7%肥胖。

正如预期的那样，在所有组中，髋部骨折的风险随着年龄的增长而增加；然而，与其他组相比，肥胖妇女早期髋部骨折的风险增加得更快，而超重妇女的风险增加较慢。在肥胖女性中，66.7岁时髋部骨折的概率已经是1%，而在超重女性中，1%的概率在5.1年后， 71.8岁时达到了。肥胖女性髋部骨折的概率比超重女性早2.1年，比超重女性早4%的概率早1.3年。随着年龄的增长，两组之间的差异越来越小。

在肥胖女性中，与髋部骨折相关的死亡率在发病后5年内大约是其他女性的1.5倍。在75岁左右，BMI处于正常体重下限的苗条女性髋部骨折风险增加最快。处于正常体重和超重之间的女性在老年之前的所有过程中风险最小。

女性身材肥胖，70岁之前更容易发生髋部骨折

这项研究还包括对髋关节的DXA骨密度测量以及对3136名女性的相关随访。在基线检查时，肥胖女性的平均骨密度最高，但她们的骨质丢失速度明显快于其他女性。事实上，处于基线骨密度最低的肥胖女性髋部骨折的风险特别高。

一些早期的研究表明肥胖也是防止髋部骨折的一个因素。然而，关于BMI与髋部骨折的相关性的研究结果似乎与研究的年龄组有关。通常情况下，随访时间明显短于OSTPRE研究。

东芬兰大学高级研究员托尼·里科宁这样说道：“根据这项研究，70岁之前发生早期髋部骨折的风险在肥胖女性中明显最高，尤其是在骨密度低于平均值的肥胖女性中。后来，大约75岁以后，苗条女性的风险增加最快。处于正常体重和超重之间的老年妇女似乎风险最低。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)