孩子什么时候能睡整觉？别再纠结啦，每个宝宝都不尽相同

很多新手父母都希望他们的宝宝能在六个月大的时候开始能睡整觉，但是根据McGill大学的玛丽·海伦·彭内斯特里（Marie-Helene Pennestri）教授领导的一项新研究，父母应该把睡眠巩固看作是一个过程，而不是在特定年龄段实现的一个里程碑。她对44名婴儿进行了为期两周的跟踪调查，发现他们的睡眠模式差别很大，不仅是不同的婴儿，而且同一个婴儿的睡眠模式也不尽相同。

婴儿的睡眠模式有很大差异

在《睡眠医学》上发表的这项研究中，研究人员要求母亲们在两周内记录下自己6个月大婴儿的睡眠日记。平均而言，母亲们报告说，她们的婴儿在两周的时间里连续睡了大约5个整觉，每次连续睡了8个小时。然而，接近一半的婴儿从未连续睡到8小时睡眠。

McGill大学教育和心理咨询系助理教授玛丽·海伦·彭内斯特里（Marie-Helene Pennestri）表示：“人们对婴儿每晚的睡眠模式知之甚少。”

母乳喂养、同睡会影响婴儿睡眠模式

研究人员还发现，父母的一些做法与睡眠模式的变化有关。例如，母乳喂养、合睡与每晚睡眠模式的变化有关。虽然这一发现与许多研究一致，但研究人员指出，其他因素可以解释这种现象。例如，母乳喂养、同眠的母亲更有可能观察到婴儿的夜间觉醒，尽管这些觉醒不一定是有问题或令人不安的。

彭内斯特里说：“父母经常接触到很多关于婴儿睡眠的矛盾信息。他们不应该担心宝宝不会睡整觉，因为婴儿的睡眠方式差异很大。她还指出，父母和临床医生都应该意识到偶尔睡整觉并不意味着孩子可以持续下去。”

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