警惕！三分之一新冠患儿为无症状，防范工作不可丢

阿尔伯塔大学的一项研究表明，感染新冠病毒的儿童中有三分之一以上是无症状的，这项研究表明，被诊断患有新冠肺炎的青少年可能只是感染者的一小部分。“从公共卫生的角度来看，可能有很多人甚至没有意识到的疫情的发生。

阿尔伯塔大学医学与牙科学院医学教授Finlay McAlister说：当我们看到艾伯塔省每天有1200例新病例的报告时，这可能只是冰山一角——可能有许多人不知道自己患有这种疾病，并有可能传播这种疾病。”

儿童感染新冠病毒后，三分之一没有出现症状

在这项研究中，McAlister的团队分析了2463名儿童的结果，这些儿童在大流行的第一波（3月至9月）期间接受了新冠病毒感染测试。

总的来说，1987名儿童的新冠病毒检测结果为阳性，476名儿童为阴性。在检测呈阳性的儿童中，714人（35.9%）报告无症状。

他说：“对学校的安全计划而言，我们可以做所有我们想要的问卷调查，但如果三分之一的孩子没有症状，那么所有问题的答案将是，他们仍然会受到感染。”

由于多达三分之一的儿童无症状，McAlister说，该省在圣诞节期间关闭学校是正确的。

喉咙痛和流鼻涕不是新冠病毒感染的主要症状

他说：“据我们所知，儿童比成人更不容易传播疾病，但风险不是零。据推测，无症状传播者的传染性比坐在你身上打喷嚏的人弱，但这并不确定。”

研究人员还发现，虽然咳嗽、流鼻涕和喉咙痛是新冠病毒感染儿童最常见的三种症状，分别出现在25%、19%和16%的病例中，但实际上在新冠病毒检测结果阴性的儿童中，这些症状稍微更常见一些，因此不能预测阳性结果。

他说：“当然，孩子们有感染许多不同病毒的风险，因此冠状病毒的具体症状实际上更多的是味觉和嗅觉丧失、头痛、发烧、恶心呕吐，而不是流鼻涕、咳嗽和喉咙痛。”。

McAlister指出，他的研究小组发表了一篇类似的论文，表明喉咙痛和流鼻涕也不是新冠病毒感染在成年人身上的可靠迹象，尽管绝大多数成年人（84%）确实有症状。

“喉咙痛和流鼻涕意味着你得了某种上呼吸道感染，但发烧、头痛、味觉或嗅觉丧失是最主要的症状，表明一个人可能感染了新冠肺炎病毒，而不是另一种病毒性上呼吸道感染，”他补充说，恶心和呕吐在成年人中并不那么突出。

面对疫情，正确的做法是戴口罩勤洗手

McAlister还表示，如果有症状，应该待在家里接受检查，而即使是那些感觉良好的人也应该尽一切努力保持安全——戴上防护口罩，经常洗手，保持距离，避免在室内见面。

他说：“有些患有新冠肺炎的人感觉良好，没有意识到自己有这种病毒，于是与朋友交往，无意间传播了病毒，我认为这是个大问题。”

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