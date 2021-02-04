先兆子痫也会遗传？！监测血压体重可预测

一项由诺丁汉大学（University of Nottingham）专家协调的国际研究显示，先兆子痫的遗传风险（孕期潜在的危险状况）与血压和体重指数（BMI）有关。

先兆子痫与高血压和BMI值有关

先兆子痫，通常诊断为血压升高和尿蛋白，影响多达5%的孕妇。它每年造成全世界约5万名妇女和100万名婴儿死亡。这种情况还与母亲及其子女晚年患心血管疾病的风险增加有关。有遗传风险、有先兆子痫家族史的妇女患这种疾病的风险更大。

在InterPregGen的研究中，来自英国、冰岛、芬兰、挪威、丹麦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的研究人员研究了母体遗传变异如何影响先兆子痫的风险。研究小组研究了9515名先兆子痫妇女和157719名对照个体的基因组成。

今天发表在《自然通讯》上的研究结果指出，ZNF831和FTO基因中的DNA变异是先兆子痫的危险因素。这些基因以前与血压有关，FTO变异也与BMI有关。进一步分析发现，MECOM、FGF5和SH2B3基因中的其他血压相关变异也与子痫前期有关。这些变异会使子痫前期的风险增加10-15%。

Fiona Broughton Pipkin教授表示：“本研究的新见解可为今后更有效地预防和治疗子痫前期，改善母婴妊娠结局奠定基础。他们还建议全科医生对有先兆子痫的妇女进行更密切的随访。”

高血压是子痫前期的主要危险因素

研究还表明，高血压的总体遗传易感性是子痫前期的一个主要危险因素，因此大量的变异（尽管每一个影响都很小）也可能是导致这一风险的因素。这些最新的结果补充了同一研究人员的早期发现，他们发现胎儿基因组中靠近FLT1基因的变异会影响母亲患先兆子痫的风险。

迄今为止，已确定的基因，以及高血压、肥胖症等，都是已知的产妇危险因素。这项研究表明，这些联系部分是由遗传倾向来解释的。然而，他们只能解释部分先兆子痫的风险。剩下的不明因素是通过母体还是胎儿基因组起作用，还是两者兼而有之，还有待观察。

本研究的新见解将为今后更有效地预防和治疗子痫前期，改善母婴妊娠结局奠定基础。

这项为期五年的研究由诺丁汉大学生命科学学院的Linda Morgan博士协调，诺丁汉教授Emeritus Noor Kalsheker（临床化学）和Fiona Broughton Pipkin（妇产科）都是合作者。

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