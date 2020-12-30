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手工黏土“月亮上的小熊”，陪娃一起做好梦

发布于2020-12-30 10:25:48 标签：3-6岁, 早期教育, 育儿知识, 能力培养 作者：刘瑞祥

最近闲来没事，和孩子一起用黏土做了一个“月亮上的小熊”，步骤简单，成品超好看，你也来试试吧~

材料准备：

一些粘土、一把剪刀、一把锥子（没有也可以不用、我是家里有正好用了）、一块亚克力板（家里没有的可以用一些平的物品来代替）、一些常用的粘土工具（平时买粘土里面带的三件套就可以）。

具体步骤：

首先开始做小熊

1.先拿一块粘土搓成一个椭圆、再用工具稍微压扁一点、然后用手整理一下、小熊的头就完成了。

2.再拿一块粘土搓成一个小椭圆、压扁贴到小熊的头上做鼻子底下的层次。

3.用黑色粘土弄两个小球做眼睛。

4.再用黑色粘土把鼻子跟嘴巴装饰一下。

5.用红色粘土搓成细条、用剪刀剪6块、来做小熊的腮红。

6.拿粘土搓两个小圆球、用工具在中间按压一下、直接粘到小熊的头上、来做小熊的两只耳朵。

7.拿一块粘土搓一个一头胖、一头瘦的圆块状、用手整理一下来做小熊翘翘的屁股。

8.用粘土分成3份分别捏它的尾巴、一头胖一头瘦的胳膊跟腿。

再来开始组装小熊

1.把小熊的脑袋跟身体像这样的按在一起。

2.把胳膊、腿、还有尾巴都放在合适的位置上。

下面开始做装饰品

1.用一块粘土先搓一个两头尖圆形长条、然后用手整理一下、给它弯成月亮形状。

2.白色粘土搓成椭圆形、压扁一点、用工具随意剪几个口子、用手整理一下、云彩就做好了。

3.星星就比较简单了、这里我正好有模具、我就用模具了。

4.拿一块粘土弄一个圆、压扁（底座要厚一些）用工具弄成你喜欢的样子就可以。

现在开始把它们组装在一起吧

1.把小熊找个合适位置趴在月亮上。

2.把月亮放在底座上（不着急的话可以等干了再组装、要不然月亮这边重一些、会把底座一边压扁）。

3.把云彩按照你的喜好放好。

4.星星也是、随意点比较好。

最后是可爱的小帽子

我后来觉得比较空，所以又做了一个云彩放在了前面。

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