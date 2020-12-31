天太冷不想出门？做个开花扇哄娃开心吧

跨年寒潮来袭，全国很多地方开启了降温降雪模式。天太冷了，这个元旦小长假很多家长都选择宅在家里，这可让孩子们没了乐趣。别担心，今天育姐就给大家分享一个有趣的手工——一个可以开花的扇子，非常漂亮，赶紧带娃试试吧！

步骤：

1.首先准备一张正方形的彩纸，把这张正方形的彩纸对角折叠起来，折叠成一个三角形。接着我们把这个三角形从中间对折一下然后打开形成虚线，沿着中间的虚线，我们折出两个小三角形出来，接着我们把折好的两个小三角形对叠成更小的三角形。

2.我们把上面图形折好的部分全部打开形成虚线，接着我们把中间部分折叠一个三角形上去，然后我们再打开形成虚线。

3.接着上面图片我们从中间对折成一个小三角形，然后我们把下面的虚线的小三角对折成一个更小的三角形，接着我们把折好的小三角形打开形成虚线，往里面对折。

4.我们把这外面的小三角形粘贴上双面胶，然后把它粘贴住就可以了，按照前面的方法，我们总共折叠出六个就可以了。

5.接着我们把外边儿一层最下边儿的小三角粘贴上双面胶，然后把六个小花都粘贴在一起，再准备两个雪糕棍儿。

6.把雪糕棍儿粘贴在两侧，再把两个雪糕棍儿合并在一起，会开花的扇子就完成了，是不是特别漂亮呢？

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