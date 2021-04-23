肥胖儿童接受减肥手术，会收获诸多益处

有研究发现，80％至90％的青少年受益于减肥手术后的持续体重减轻，大多数人都能缓解与肥胖有关的并发症，如高血压、高胆固醇、2型糖尿病和肌肉骨骼疼痛等。在《肥胖》杂志上发表的一项新研究中，科罗拉多儿童医院（Children’s Colorado）的研究人员表明，除了胆固醇和甘油三酯水平外，肥胖相关并发症的缓解其实并不依赖于传统持续的大幅度减肥。大多数青少年由于减肥手术，而受益于肥胖相关并发症的缓解，这一观察结果与他们是否减掉了大量体重无关。

医学博士，科罗拉多州儿童外科研究员Sarkis Christopher（Chris）Derderian表示：“我们认为这项研究的结果非常令人鼓舞。因为减肥的重量似乎并不妨碍许多肥胖相关并发症的持续缓解，这项研究支持对严重肥胖青少年进行减肥手术的诸多益处。这些患者通常能够在手术后停止服用治疗2型糖尿病和高血压的药物。这样做不仅使他们的生活质量显著提高，而且不再承担处理这些并发症的费用，随着时间的推移，可以抵消手术费用。”



研究的主要过程



在这项研究中，Derderian和他的同事比较了两组患者肥胖相关并发症的缓解率：手术后5年体重下降不到20%的患者和同期体重减轻20%或以上的患者。所有192名研究参与者都是科罗拉多儿童研究所领导的一项多中心研究的一部分，该研究被称为青少年肥胖手术纵向评估（Teen-LABS）。

具体而言，研究人员发现，40.6%的研究参与者在五年内的总体重下降<20%，而59.4%的参与者表现出>20%的总体重减轻。虽然后一组患者的胆固醇水平有了更大的改善，但其他并发症的缓解似乎与参与者是否实现了持续的减肥效果无关。

研究支持将减肥手术视为最有效的干预措施

Teen-LABS首席研究员、医学博士Thomas H.Inge说：“在研究减肥程度与获得的健康益处之间的关系时，很明显，无论患者手术后是否长期保持高水平的瘦身，患者的健康都会得到改善。尽管这项研究非常令人鼓舞，但仍需要进一步的研究来确定在一段时间内仅体重减轻5％至10％的患者是否能看到相同的益处。尽管如此，这项研究支持将减肥手术视为最有效的干预措施促进严重肥胖青少年显着且持久的减肥。”

这项研究利用了Teen-LABS的数据。Teen-LABS成立于2007年，是美国国立卫生研究院（NIH）资助的最大也是唯一的多中心青少年减肥手术研究机构。Teen-LABS是一项正在进行的研究，涉及美国六个临床中心，包括科罗拉多州儿童医院、辛辛那提儿童医院医疗中心、全国儿童医院、德克萨斯州儿童医院、阿拉巴马州儿童医院和匹兹堡大学医学中心。

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