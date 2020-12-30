孩子早产，往后10年住院风险都高！

一项新的研究表明，早产的婴儿比足月出生的婴儿住院的风险高。虽然住院的风险随着孩子年龄的增长而降低，但早产的孩子在10岁时仍然处于增加的风险中。这项研究的发现对于那些有疾病风险的儿童尤为重要。

早产是影响儿童健康的重要因素

先前的研究强调了早产是儿童健康的一个重要因素。几项研究表明，随着孩子的成长，这种风险会降低，但证据无法证明这种风险在多大的时候开始出现，以及在多大年龄达到与足月出生的儿童相匹配的水平。

在本月发表在英国医学杂志上的一项研究中，一组英国研究人员描述了他们如何调查早产和住院风险增加之间的联系以及风险是如何演变的。

英国研究小组分析了2005年1月1日和2006年12月31日在英国多家NHS医院出生的儿童的数据。收集了100多万名儿童的数据，这些儿童平均监测了9.2年。在此期间，研究人员收集了与入院相关的数据，并对其进行了分析，以揭示早产对入院的影响。

在对这些儿童进行监测期间，记录在案的儿童超过130万人，其中63%的开始是急诊。超过半数参与研究的儿童在被监测期间至少被送进医院一次。

在分析数据后，研究结果显示儿童医院的入院与出生时的胎龄有很大的关系。出生不到28周，被认为是极早产的儿童，其儿童住院的可能性是40周出生儿童的6倍。

然而，当儿童到7-10岁时，这种增加的风险有所降低，极早产者面临的住院风险是40周出生儿童的三倍。

此外，研究结果显示，即使是提前几周出生的婴儿，也面临着较高的住院率，然而，他们的风险并没有极早产的婴儿高。

研究结果强调，早产与较高的儿童住院率相关，虽然随着儿童的成长，这种增加的风险会减轻，但早出生的儿童和足月出生的儿童在10岁时仍然存在显著差异。即使是早产一周左右的婴儿也是如此。

研究人员指出，虽然38周或39周出生的儿童住院风险增加的可能性微乎其微，但考虑到每年有大量婴儿稍早出生，这对全球卫生服务的影响可能很大。

感染是儿童住院的主要原因

对数据的进一步分析显示，这些额外入院次数大多与感染有关，即使在孩子们长大成人后，这一点仍然存在。住院的其他主要原因是呼吸和胃肠道疾病，然而，这些类型的入院在儿童中更为突出。

这项研究的结果是有限的，因为这是一项观察性研究，因此早产和住院风险增加之间的相关性不能推断出因果关系。然而，这些数据对于强调早产、甚至稍早出生的儿童面临的风险增加很重要。它还表明，这种增加的风险一直至少持续到儿童10岁。

但我们仍然需要进一步的研究来确定早产和儿童住院之间的关系，以便为未来制定有效的预防策略。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)