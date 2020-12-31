为换取食物，妈妈竟强迫未成年女儿和中年男子同居

据阿根廷《号角报》报道，12月14日，阿根廷圣地亚哥市检察官办公室报告称，当地一名女子强迫未成年女儿和中年男子同居，目的是换取一箱鸡肉。据了解，目前警方已经介入，正在展开调查以确认少女有没有受到侵害。

妈妈为换取一箱鸡肉，将未成年女儿绑去与他人同居

据当地警方透露，12月14日，他们接到一名64岁老妇的报案电话。老人在电话中声称，她13岁的外孙女跟她说，几个月前，妈妈把14岁姐姐绑去跟一名34岁男子同居，就为了换取一箱鸡肉。

据老人陈述称，几个小时前她去女儿家看望两个外孙女，但发现只有13岁外孙女在家，便问她姐姐去什么地方了，是不是离家出走了？外孙女这才告诉她，姐姐并没有离家出走，妈妈用她换了蔬菜和一箱鸡肉回家。

得知真相后老人十分吃惊，因为她的女儿一直骗她说，大外孙女离家出走了。老人告诉警方，两个外孙女和妈妈以及继父生活在马纳蒂亚尔地区。几个月前，大外孙女被女儿和女婿送到离家30公里外的查拉地区，和一名34岁男子同居。

受害少女被解救，经常遭到亲妈和继父毒打

据悉，虽然14岁少女尚未成年，但她的妈妈和继父还是强行帮他做了选择。接到报案后，当地检察官办公室立即开始调查此事，并下令将受害少女解救出来。

少女被救出后告诉调查人员，她不愿和男子同居，她的妈妈和继父就开始殴打她，并将她绑到男子家中，换了一些蔬菜和一箱鸡肉回家。

检察官办公室将受害少女送到医院接受健康检查，并为她提供心理治疗。令人气愤的是，受害少女还对调查人员表示，以前在家里自己和妹妹就经常遭到继父的毒打。如果他们俩不听继父的话，就会被打。

外婆得知两名外孙女的遭遇非常难过，表示会追究女儿和女婿的刑事责任，让他们得到应有的报应。

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