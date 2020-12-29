小家伙为何老爱揉眼睛？要小心这几种情况

你有没有发现，小孩子似乎很喜欢揉眼睛，你若是阻止，他还跟你闹个没完！通常而言，宝宝揉眼睛是一种本能的生理反应，大家无需担心。

但如果宝宝是以下几种情况，就需要及时就医：

Δ 结膜炎

宝宝经常会在地上爬来爬去，然后再用手去摸眼睛，这样很容易发生病毒或细菌感染进而引起结膜炎。如果是这种问题，孩子的眼睛往往会感到很难受，分泌物变多，有时还伴有流泪，难受了也就会揉眼睛。

如果你怀疑宝宝得了结膜炎，千万别耽搁，要立即带他去医院。

Δ 眼皮内翻倒睫毛

刚出生的宝宝皮肤松弛，鼻梁相对来说短平了些，就容易发生下眼皮内翻。宝宝三个月时，睫毛开始变粗变长。在下眼皮内翻的拉力下，睫毛朝内生长容易碰到眼球，甚至和角膜发生摩擦，导致宝宝出现眼睛分泌物增多、流泪、怕光等不适。

宝宝倒睫毛还是比较常见的，大家不用太过担忧。如果倒睫毛很严重，经常碰到角膜，就要及时带宝宝去医院就医，在医生的指导下使用眼药水缓解不适。

我们不建议给宝宝修剪睫毛，因为这种情况下睫毛被剪掉，以后再长出来，不但方向不会发生变化，而且会变得又硬又粗。

等到宝宝2岁左右，脸部皮肤变得紧绷，鼻梁开始变高，睫毛会自然向外生长，倒睫毛的现象也就会逐渐消失。

Δ 过敏性湿疹

过敏体质的宝宝受到食物和外界环境的刺激后，就很容易患上过敏性湿疹，导致眼睛周围出现很多小红点。宝宝用手一揉，就会变成成片的小红斑。

如果是这种情况，要隔离污染源和致敏原不让宝宝接触，同时保持室内干净卫生和空气清新。日常生活中，要正确使用空调。不要把洗发液或沐浴液溅到宝宝眼睛里，同时也要避免刚装修的房子。

用药方面，可以在医生指导下给宝宝使用抗过敏眼药水，过一段时间后湿疹就会自然消失。提醒大家，日常生活中一定要注意饮食和家居环境的卫生，不要让宝宝受到不良刺激，以免过敏性湿疹复发。

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