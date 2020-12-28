冬季孩子坐安全座椅太挤？外套不脱会致命！

最近，有不少宝爸宝妈吐槽，冬天到了，小孩子穿得多了，这安全座椅根本坐不进去啊，安全带完全没法扣到位，这是什么奇葩设计啊？

等等，先不要忙着吐槽！要知道，这种设计合情合理，因为让孩子穿厚外套坐安全座椅可是会致命的！我们接着往下看：

Δ 穿外套坐安全座椅，真的很危险！

美国儿科学会指出，宝宝冬天坐在安全座椅上时，不宜穿羽绒服、冬季外套等厚重的衣服。

安全座椅的原理就是把宝宝固定在安全座椅上，从而降低急刹车或车祸撞击产生的对宝宝背部、颈部、头部的冲击力，达到保护宝宝安全的目的。

宝宝坐在安全座椅上时，如果穿着厚重的衣服特别是羽绒服，根本没法保护孩子。由于羽绒服里有很多空气十分蓬松，实际上孩子并没有被牢牢固定在座椅上。当发生车祸撞击或突然急刹车时，面对巨大的冲击力，羽绒服很容易被压平，使宝宝身体和安全座椅之间出现巨大的空隙，进而导致宝宝从安全座椅上掉下来，甚至从安全座椅上被甩出去。

美国广播公司做了一组安全座椅撞击测试：一个穿着羽绒服的假人娃娃被固定在安全座椅上，发生碰撞时娃娃直接从安全座椅上飞了出去，现场让人看得胆战心惊。

Δ 冬天给孩子坐安全座椅，这些事项要留意

1.使用提篮型婴儿安全座椅

如果宝宝较小，大家可以购买拆卸方便的提篮型婴儿汽车安全座椅。宝宝出门时，将安全座椅安装在汽车上，回家后，将安全座椅拆下来带回家中。

出门时，大家可以将宝宝放在安全座椅里，裹好小毯子后再带出门，之后再安装在汽车后排座椅上。

2.提前打开车内空调

宝宝上车前，大家要提前发动引擎把空调热风打开，等车内变暖和后再让宝宝上车，脱掉外套坐在安全座椅上。

3.使用毛毯保暖

大家如果担心宝宝脱掉外套后会受凉生病，可以在车上准备一条毯子给他保暖，也可以让宝宝反穿外套。请注意，外套或毯子不要将宝宝的脸盖住，以免影响口鼻的正常呼吸。

4.调整安全带松紧度

冬天天气寒冷，即使脱去外套，孩子身上穿的衣服也要比其他季节要厚一些。大家给宝宝绑安全带时，要调整好松紧度，既不能太松也不能太紧，宝宝身体和安全带的缝隙可以塞进一根手指为好。

另外，大家要经常检查安全带的牢固情况，如果发现安全带变松，应及时进行处理。

5.不要在安全座椅上垫东西

大家不要在安全座椅上加垫任何东西，比如坐垫、毯子、安全座椅套等。加垫这些东西会增加宝宝身体和安全座椅之间的缝隙，和穿羽绒服的风险是一样的。

6.戴上保暖装备

宝宝冬天坐安全座椅时，可以戴上帽子、围巾、手套、靴子等保暖装备。这些装备保暖效果较好，还不会降低安全座椅的作用，大家可根据宝宝的身体情况选用。

最后提醒大家， 宝宝的安全最重要，千万不要心存侥幸，以上这些安全细节虽然做起来很麻烦，但为了宝宝的安全，一定要认真执行~

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