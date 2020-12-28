小家伙不爱喝水？小妙招帮你解决！

对于人类来说，水非常重要。但白开水没有味道，很多宝宝都不爱喝。那么，孩子不爱喝水，家长该怎么做好呢？赶紧来了解一下吧。

1.父母做好榜样

白开水无色无味，孩子自然不喜欢喝。家长要站在宝宝角度去看待问题，喝水时可以走到宝宝面前，做出夸张的动作，表现出水很好喝的样子，宝宝看到后自然也会学着做，自然而然也就养成喝水的好习惯。

2.适当在水中加些味道

宝宝不喜欢喝白开水，有可能是因为水没有味道。因此，大家可以在水中添加一片苹果片或是橙子片。等待片刻，宝宝在喝下后会有丝丝甜味，这可以提高宝宝喝水的欲望。

3.家里不要放饮料

有些宝宝之所以不爱喝水，是因为家里有各种口味的饮料。饮料中含有各种添加剂，口感比较浓，宝宝喝多了，自然讨厌白开水，所以家里就不要放这些。

4.利用宝宝的“偶像”

每个宝宝心中都有自己喜欢的“偶像”，比如小猪佩琪，汪汪队等等，大家可以利用它们来编造关于水的故事，让孩子自然而然也就爱上喝水。

5.跟宝宝玩关于喝水的游戏

大家可以跟宝宝玩游戏呀，准备两个杯子放入同等量的水，一个杯子给宝宝，一个杯子给自己，自己喝一口然后让宝宝喝一口，不知不觉宝宝就喝了充足的水，这比让宝宝强制喝水更加管用。

6.换杯子

宝宝都喜欢有图案的东西，大家可以准备两三个宝宝喜欢图案的水杯，或是带宝宝去挑选他们喜欢的杯子。宝宝看到这样的杯子，自然也就喜欢上喝水。请注意，杯子一定要耐摔。

7.鼓励孩子

孩子都喜欢听到父母称赞自己。宝宝喝水时，大家多说点鼓励的话，当孩子做到时，应适当夸奖孩子几句，让他了解到，喝水是可以得到父母表扬的。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)