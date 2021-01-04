你的宝宝是排便困难户吗？这几个护理技巧请收好

在成长的过程中，很多宝宝出现了排便不畅的情况。当宝宝排便不畅时，大家要采取积极态度，使用正确方法进行护理。那么具体该怎么做呢？

1.用甘油栓剂

千万不要盲目使用甘油栓剂，应咨询专业儿科医生。医生会根据宝宝的体型、年龄以及排便时间等情况指导大家给宝宝使用甘油栓剂的剂量。

2.给宝宝多喝点水

应该让宝宝多喝水。宝宝吃完饭后，大家可以再给他喝120毫升左右的水，这样有助宝宝缓解排便不畅的问题。

3.给宝宝肚子按摩

大家可以把手放在宝宝的肚子上，然后顺时针按摩，每天按摩3次左右，每次按摩时长不超过10分钟。大家一定要掌控好力度，以免让宝宝产生不舒服的感觉。

4.更换奶粉品牌

奶粉品牌不同，配方也各异，而宝宝们对不同品牌的奶粉反应有差异。所以，宝宝排便不畅可能是奶粉的问题，这个时候不妨给宝宝换一个新品牌的奶粉。

5.给宝宝喝果汁

果汁味道甜，宝宝爱喝，而且苹果汁、梨汁等水果汁在助力排便上也有一定的作用。因此，宝宝排便不畅时，可以给宝宝喝点果汁，但不要喝多哦。

6.给宝宝吃高纤维食品

宝宝排便不畅，可以吃些高纤维食品，比如可以吃胡萝卜、香蕉、桃子、杏子、李子等等。

7.适当的运动

宝宝排便不畅，大家要让他多运动，适当跑、跳……这些运动都有助宝宝肠胃蠕动，促进排便。

8.训练排便习惯

一旦宝宝养成了好的排便习惯，排便不畅问题就会减少。

9.刺激宝宝肛门

如果宝宝很多天都没有便便，家长可以在手上涂上婴儿油，然后按摩宝宝肛门处。这样可以促进肛门括约肌松弛，从而助力宝宝排便。

如果以上方法不能缓解宝宝排便不畅问题，要立即带他去医院就医。

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