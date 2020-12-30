孩子无脑消费，家长该怎样引导？

生活中，有的孩子没有形成正确的消费观，养成了花钱大手大脚的习惯，这对孩子身心健康都非常不利。那么，面对孩子无脑消费的行为，大家该怎么正确引导呢？赶紧来学习一下吧~

1.树立正确的金钱观

现在很多孩子从小就接触到钱，这就需要家长让孩子尽早形成正确的金钱观。利用身边的小事，让孩子学会正确的认识金钱运用金钱。将钱花在更有意义的事情上面，这样不仅能满足孩子的需求，同时还能帮助孩子改正花钱无节制的行为。

2.让孩子明白金钱的可贵

孩子之所以乱花钱，主要还是因为不明白金钱的可贵。大家要让孩子用自己的能力去获取金钱，让他们明白钱来之不易，需要付出劳动才会获得。只有了解金钱价值，孩子才能更加珍惜。

3.给与孩子适当的零花钱

给孩子零花钱时不要太多，适当即可。日常生活中，大家不要过于溺爱孩子，要让孩子学会正确使用零花钱，将钱用在正确的地方，防止孩子乱花钱。

4.给孩子树立榜样

日常生活中，父母的言行举止都会成为孩子学习的目标。因此大家要给孩子树立好的榜样，不管家庭条件如何，都应该勤俭持家避免一切浪费，这样才能教导出好孩子，纠正他滥用金钱的不良习惯。

5.养成存钱的习惯

建议大家孩子准备个储钱罐，每次花钱后剩下来的钱或是父母给的压岁钱都放入储存罐中，让孩子学会存储。

6.给孩子制定用钱计划

帮助和指导孩子建立个属于他们的合理用钱计划，每次在获得零花钱后根据自己的需求去使用。合理的消费计划不仅能让孩子合理用钱，还能帮助孩子学习经验与知识，看看自己的消费是否合理，等到下次之后在进行改正。

父母都想把最好的给孩子，因此在零花钱上也从来不吝啬。但正因为如此，孩子才容易学会乱花钱的毛病。为此，大家在平时让孩子学会合理利用金钱，让孩子明白金钱需要用自己的劳动获得，帮助孩子树立正确的金钱观。

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