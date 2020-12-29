新生儿皮肤与大人不同，这些都不是问题！

新生儿的肌肤状态和我们大人不同，很多你以为的问题其实都是正常的。我们就来看看几个常见的“问题”：

1.皮肤附着乳白色物

新生宝宝的皮肤上可能会出现乳白色油状物——胎脂。胎脂是由脱落的表皮细胞和皮脂腺分泌物形成。它可以保护宝宝的皮肤，还可以保持宝宝体温恒定。但也会慢慢被宝宝的身体吸收，直至消失。

2.皮肤脱皮

有的父母看见新生宝宝皮肤脱皮可能比较担忧，其实这是正常的生理现象。新生宝宝皮肤表面角质层比较薄，真皮和表皮间联系不紧密，很容易出现皮肤脱皮现象，特别是宝宝的脚底、脚踝、手腕部等地方更容易脱皮。宝宝出生一周后，脱皮现象可能比较严重，但慢慢地脱皮问题会好转。如果宝宝有脱皮问题，大家无需去特意处理，可以等待这些皮自然脱落。

3.皮肤会变黄

新生宝宝肝脏发育不成熟，胆红素浓度会增高，从而就会出现生理性黄疸现象，导致宝宝肌肤会呈现淡黄色。这种黄会随着时间推移慢慢消退，所以大家不用太担忧。

4.皮肤有红斑

宝宝出生后，他们的四肢、头部、面部、躯干可能会出现一些边缘不清、大小不等的红斑。这些红斑是受外物如衣服、药物等刺激造成的。新生宝宝毛细血管网发育好，真皮薄，纤维组织少，所以容易受外物刺激使得皮肤发生充血，出现红斑。

5.皮肤有血点

新生宝宝如果分娩时出现轻微缺氧问题或分娩时受到摩擦，那么皮肤上都可能会出现血点。这是因为受外力压力，宝宝的毛细血管壁破裂从而导致皮下出血，一般不会有太大问题。

6.皮肤呈大理石花纹

宝宝皮肤深处和成人一样，分布着很多血管丛，血管丛受温度影响会收缩或扩张。冬天天气冷，血管丛会收缩，那宝宝体内血流速度会放缓，这样一部分血液会滞留在宝宝的静脉血管丛中。而静脉血液中氧含量低，那么血的颜色就会发暗。而宝宝皮肤薄，肉眼看就会看到似大理石的花纹。

总之，新生儿出现的以上一些皮肤现象都是正常的现象，大家无需太担忧。

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