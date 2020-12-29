母乳不够吃咋办？这几个好方法请收藏

产后，妈妈们除了关心宝宝的健康外，最心系的莫过于奶水了。有些妈妈奶水量充足，但有些妈妈奶水量不足。那么，妈妈奶水不足时该怎么办呢？有没有增加奶水的好方法呢？一起来看看：

1.两边乳房都喂奶

给宝宝喂奶时，如果只喂一边乳房，那么另外一只乳房刺激小，乳汁的分泌也会减少。而两只乳房都喂奶，可以更好刺激两边乳房，助力奶水量增多。如果宝宝食量小，一边乳房的奶水量就足够，那么另外一只乳房可以利用吸奶器把奶水吸走。

2.饮食需要注意

吃得巧也有利增加奶水量。大家要要养成良好的饮食习惯，鲫鱼汤、鸡汤，蔬菜、水果，牛奶等都可以吃。新妈妈如果养成好的饮食习惯，不仅能增长奶水，还有利于身体的恢复。

3.自信并有好心情

人们都说自信是成功的法宝。如果大家想要拥有足够的奶水，就应保持充足的自信，不要过分忧虑，保持平常心。新妈妈拥有好的心情也有利奶水量的增加。

4.让宝宝多吸吮

宝宝经常吸吮乳房，可以刺激乳房，也有利奶水分泌。

5.补充水分

母乳中水分占比高，所以新妈妈们想母乳充足就不能忽视水的补充。除了喝水外，大家还可以饮用蔬菜汤、果汁、豆浆等物来助力奶水的分泌。

6.休息很重要

睡眠好坏也会直接影响奶水量，大家产后要保证自己有足够的睡眠。

7.按摩乳房

按摩乳房也可以刺激乳汁分泌。当然按摩乳房也要遵循一定的方法，可以用干净的毛巾在温水中打湿，然后从乳头向乳晕方向慢慢擦拭并按摩。

8.防止乳头受伤

乳头如果受伤，出现流血、皲裂、破皮或发炎，也会影响到乳汁的分泌。大家喂奶姿势要正确，喂奶时间也不可过长。

产后有些妈妈们的奶水量可能会不足，此时不可过于焦急，可以试试上文中的一些方法，并咨询专业的产科医生寻求促进奶水分泌的方法。如果试用了很多促进奶水分泌的方法，奶水还是不足，这个时候就应该考虑混合喂养。

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