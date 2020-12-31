天寒地冻，带宝宝出门，要做好这些准备！

天寒地冻，奈何小孩子们的内心却是热情似火，就想着出门耍！这个季节带宝宝出门，可是要做好防风保暖工作哦~具体我们来看看吧：

1.不要挡住宝宝的眼睛

带宝宝出门，不要将他的眼睛挡住，要让他的眼睛露在外面。婴儿期是宝宝视觉发育的敏感期，宝宝观察到周围事物可以对其视觉产生刺激，从而帮助大脑发育。

2.不要给过敏宝宝戴围巾

如果宝宝是过敏体质，大家最好不要给他戴围巾，以免宝宝把围巾上的细毛吸入气管或支气管中引发感染或过敏。

因为宝宝习惯于用嘴巴探索周围事物，会不自主地舔咬嘴边物品，常常会把围巾吃进嘴里，不仅不卫生还可能引发危险。大家带宝宝出门时，给他穿一件防风衣就可以了。

3.宝宝戴的口罩不宜太厚

无论是防疫还是防风，很多宝妈都会给孩子戴口罩，但大家需要注意的是，宝宝的口罩不要过厚。

小宝宝的身体正在快速发育中，大脑对氧气的需求量非常大，大概是成人的一倍还多，而宝宝的呼吸的力量较差，如果口罩太厚将他的口鼻捂得很严实，会阻碍氧气的吸入和二氧化碳的呼。

4.控制好时间

冬季外出最好选择晴朗无风或者小风的日子，尽量不要选择雾霾天和大风天。带宝宝外出上午10点到下午3点之间，这个时间段阳光充裕。带宝宝去公园散步，或者游乐场游玩，让宝宝体会冬日的不同。不过妈妈们要记得控制好时间，2岁以下的宝宝最好在1个小时内，2岁以上的宝宝外出2个小时合适。

5.外出装备要齐全

如果宝宝比较小的话，带上一条小而薄的包被会是不错的选择，宝宝晒太阳的过程中睡着了，可以帮宝宝盖上，防止宝宝受凉。同时，要准备一个保温杯，装上热水，供外出宝宝使用。此外，宝宝外出的服装除了保暖御寒之外，还要方便活动。轻便的羽绒服、羽绒裤、围巾手套是必不可少的啦~

6.不要让宝宝太兴奋

带宝宝外出玩耍的过程中，避免过量运动。不然出汗太多，凉风一吹很容易感冒。建议做些运动量小的游戏，比如散步。此外，贴身的衣物最好是棉质，有助于吸汗。

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