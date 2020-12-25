宝宝6个月后易生病，是母乳的锅？

很多宝妈发现，宝宝6个月前很少生病，但6个月之后，就各种疾病袭来，什么腹泻、发烧、感冒咳嗽统统要来一遍。

家里老人就说，孩子之所以会如此，是因为6个月后母乳就没有营养了。emmm，妈妈们又成了【背锅侠】！那么事实真的如此吗？我们今天就来为母乳正名！

宝宝6个月后为何会容易生病？

6个月后，宝宝从母体中获得的抗体逐渐消耗殆尽，再加上活动范围变大，接触细菌和病毒的机会增多，因此就更容易生病。要知道，小毛小病是宝宝成长过程中必经过程，所以无需过于担心。随着月龄的增长，宝宝的抗病能力会越来越好~

宝宝正处于快速发育期，免疫系统比成人更活跃，每时每刻都在发生变化。这些变化较比较活跃时，就会出现发烧、腹泻、感冒等不适症状。在与疾病的对抗过程中，宝宝会建立起自己的抗体，每一次康复，都是免疫系统的一次胜利！

做到这几点，就能让孩子少生病

那么，对于这个时期的孩子，应该怎么做才能让ta少生病呢？下面这份指导你需要收好：

1.坚持母乳喂养

对宝宝而言，母乳是最佳口粮。母乳喂养除了能给宝宝的生长发育提供营养外，还有助于肠道正常菌群的建立，提高免疫力。所以，大家只要还能继续母乳喂养，就不要放弃这个能提高宝宝免疫力的机会。

2.及时添加辅食

提高宝宝的免疫力，饮食营养是非常重要的物质基础。宝宝6个月后，对营养的需求开始发生变化，科学合理添加辅食能弥补奶水的不足，满足宝宝生长发育所需，帮助其健康发育。

宝宝6个月后，大家要循序渐进地给宝宝添加辅食。禽肉、蛋、鱼、水果、蔬菜、谷物等各种食物都要安排起来，让他摄取全面均衡的营养。

3.建立良好的生活习惯

想要提高宝宝免疫力，保持健康的生活方式和习惯也很重要：

（1）家里的卫生保洁工作一定要做好，每天定时开窗通风，保持室内空气正常流通。

（2）保持正常的作息规律，让宝宝拥有充足的睡眠。

（3）经常带宝宝到环境适宜的户外活动。宝宝多运动可以增强免疫力。

（4）让宝宝养成勤洗手的好习惯，尤其是饭前便后，以及触摸了有潜在细菌、病菌的物品后。

4.不盲目服用药物

宝宝生病后，不少父母担心病情会持续恶化，便会盲目用药，认为不管什么药，只要能让宝宝尽快康复就是好药。在这种观念影响下，给宝宝滥用抗生素就很常见。但抗生素在杀死致病细菌的同时，也将很多有益菌给杀死了，还让免疫系统丧失了对抗病菌的能力，并加重了肾脏的代谢负担。长此以往，对宝宝身体健康是十分不利的。

所以，宝宝生病后，大家要在医生的指导下使用药物，不要盲目给宝宝服药，以免带来更严重后果。

5.按时接种疫苗

随着年龄的增长，宝宝的免疫系统会慢慢建立起来，但如果感染了某些特定疾病，不但不能治愈，还有可能会引发严重的后遗症，终生携带病毒甚至死亡，比如流行性脑脊髓膜炎(流脑)、乙型病毒性肝炎(乙肝)、流行性乙型脑炎(乙脑)、脊髓灰质炎(小儿麻痹症)等。

目前全球的主流观点是，提高人体免疫力最快的方法就是接种疫苗，从而有效预防多种疾病。想要让宝宝保持健康少患病，大家一定要按时带宝宝接种疫苗哦~

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