剖腹产后下奶晚，宝妈不妨这样做

剖腹产妈妈在分娩后，常常会遇到奶水不足或是开奶晚等情况，这究竟是为什么呢？下面就一起来了解一下。

剖腹产妈妈为啥下奶晚？

顺产妈妈在分娩时体内激素会刺激泌乳素的分泌，导致乳房胀痛，但剖腹产妈妈没有这样的经历，泌乳素分泌不高。但等到宝宝出生后，体内激素发生明显变化，泌乳素增加，乳汁也随之分泌，所以妈妈下奶晚无需太过担心，耐心等待几天即可。

母乳喂养会影响产后恢复吗？

这个担心完全没有必要。宝宝在吸吮乳汁时，不但在刺激乳房也是在刺激子宫收缩，加快子宫恢复，对身体不会造成影响，反而还有利。

剖腹产后妈妈多久可以开奶？

剖腹产妈妈如果想要尽快有奶水喂养宝宝，产后半小时很关键。不管有没有奶水，都要让宝宝吸吮奶头，刺激母体分泌泌乳素。即使奶水不是很多，但也还是有初乳的，这些初乳对宝宝来说很重要。有剖腹产妈妈担心麻药会影响胎儿健康，但其实并没有影响，麻药残留成分不会通过血液进入到宝宝体中。

很多妈妈生完宝宝后可能没有奶水，但也要让宝宝吸吮，这样不但可以让宝宝学习吃奶的技巧，还可以刺激乳汁分泌。

下奶后乳汁少，需要催奶吗？

一般来说，妈妈下奶后，乳汁都可以满足宝宝的需求。刚刚出生的宝宝胃容量很小，每次只需要十几毫升，妈妈分泌的乳汁可以满足宝宝需求。如果担心宝宝吃不饱，大家可以观察宝宝的小便量。如果纸尿裤较沉，那就说明宝宝吃饱了。

每个妈妈身体情况不一样，下奶时间也有所不同，不管是早还是晚只要分泌奶水就可以。剖腹产后几小时，大家要及时给宝宝喂奶，通过吸吮可以刺激乳汁分泌。

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