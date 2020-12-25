辅食吃不完咋办？教你正确的保存方法

宝宝六个月之后，父母就要给他开始添加辅食。为了宝宝健康，父母都会现做给宝宝吃，但很常见的情况是，宝宝胃口太小，辅食吃不完。剩下的辅食扔掉又比较浪费，那么就需要另外保存起来，接下来就教大家正确的保存方法：

辅食怎么存储？

通常而言，妈妈都会选择用辅食盒保存辅食。而辅食盒的材质分PP、硅胶、玻璃。在选择时，建议大家从密封性、易取性、是否能使用微波炉加热等方面综合对比后决定。

辅食保存分冷藏与冷冻

冷藏就是我们说的保鲜层，冷冻也就是我们说的速冻层。不管是冷藏还是冷冻营养价值都不会流失，大家可以放心给宝宝食用。

冷藏与冷冻可以保存多久？

正常情况下，冷冻食物保存时间在10天左右。大家在保存时最好加上时间标签。冷藏食物两天以内吃完。已经冷冻过后的食物不要再次冷冻，宝宝吃不完要及时倒掉。

各种辅食怎么保存好？

1.肉松

肉松在保存前可以先炒干，然后放入密封罐中冷藏，一个星期之内吃完。

2.淀粉类食物

不管是米饭、面条还是馒头，这类淀粉类食物在烹饪后的一段时间就变干变硬。淀粉类食物放入冷藏室变硬的速度会更快，但如果放入冷冻室，不仅保质期可以延长，再取出加热后味道也会变得跟之前一样。

3.蔬菜水果泥

建议大家，宝宝吃多少绿叶蔬菜，就做多少。如果是根茎类菜泥可以放入冷藏，但最好在两天之内吃完。

4.肉泥、高汤

肉泥、高汤若是放在冷藏，两天内就要吃完，但如果是放在冷冻，存储时间稍长，但也要在7-10天之内吃完。

如果发现饭菜做多了，应在宝宝吃之前及时分装冷藏或是冷冻，千万不要等到宝宝吃完后再保存，这样做是不合适的。

辅食怎么解冻加热好？

辅食放在常温下很容易滋生细菌，最好通过煮熟来解冻。从冷冻室里拿出的食物一般需要很长时间来解冻。因此，应提前将食物拿到冷藏室进行解冻。

很多妈妈喜欢用微波炉加热食物，但这容易破坏食物本身的营养价值，因此不要使用微波炉加热。

新手妈妈在制作或是保存辅食难免会犯错。 但只要掌握方法就可以很好的避免。大家应根据宝宝的食量决定制作多杀辅食，如果做多了，应及早分装进行冷藏或是冷冻，等到宝宝想吃的时候再拿出来加热，这可以避免营养缺失。

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