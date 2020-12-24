适合孩子的零食红榜，赶紧多囤些！

宝宝正处于生长发育期，胃容量相对较小，很多父母也就认为如果给孩子吃零食，就会妨碍正餐进食。其实，正因为宝宝胃容量小，午餐和晚餐之间才需要加一顿零食垫垫饥。

所以不要把零食都拉黑哦，正确给娃选零食，将有助于孩子成长发育！下面我们就来看看适合孩子的零食红榜，赶紧囤货吧~

1.奶制品

1岁后就可以给宝宝喝酸奶、纯牛奶，吃奶条和奶片。奶酪在生产过程中添加了食盐，所以最好等宝宝三岁再给他吃。

给宝宝挑选奶制品，大家要遵循“低钠、低糖”的原则。注意，市场上出售的一些儿童牛奶会添加糖分提升口感吸引宝宝，但它们并不适合给宝宝饮用。

2.坚果类

坚果含有人体不能生成的亚麻酸和亚油酸等不饱和脂肪酸，有助于大脑细胞的生长发育。如果宝宝对坚果不过敏，大家可以将坚果磨碎或者炒成坚果粉，加到辅食中让他吃。注意，宝宝三岁前不要给他直接吃坚果。

3.粗粮类

煮玉米、烤红薯、土豆泥等粗粮类零食除了可以加快肠道蠕动速度，预防便秘外，还可以让宝宝的牙齿得到锻炼，变得更整齐。宝宝吃一些较硬的食物，可以增强口腔肌肉力量，以后说话也会更加清晰。

4.天然自制零食

自制的黄油饼干、面包、猪肉脯、肉松等都可以给宝宝当零食吃。市场上出售的这些零食在生产过程中会添加糖分和盐分，宝宝吃了后加重代谢负担，还是自制地更好一些。

请注意，自制零食最好现做现吃，不要购买市场上的自制零食。宝宝的饮食健康，大家一定要严格把关。

5.豆制品

豆花、豆腐、豆浆等豆制品，都可以安排。另外，豌豆黄、豆馅、红豆沙、绿豆沙等各种豆类都是非常好的蛋白质来源，也可以制成零食给宝宝吃。

但要注意，宝宝一岁前不要让他吃太多的豆制品，以免豆制品中的皂素妨碍正常的生长发育。

6.新鲜水果

水果中含有大量膳食纤维和维生素，口味也受宝宝欢迎。但切水果要有点技巧哦，最好将水果块切得比宝宝的嘴巴大一些，让宝宝一口一口咬着吃比较好。也可以将水果切得很小，宝宝即使没有将水果完全咬碎，吞咽时也不会被噎住。像葡萄之类的圆形水果一定要切开，把苹果要切成薄片等。

另外，可以将水果煮成果泥喂给宝宝吃（不要冰冻），但不建议将水果榨成果汁给宝宝吃。

最后提醒大家，宝宝的食物不管是正餐还是零食，都需要用心准备，千万别让宝宝过早接触快餐和外卖！

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