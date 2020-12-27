母乳不够怎么办？外国人用这种中药催奶

有的妈妈母乳不足，无法给宝宝母乳喂养。如果大家担心自己的母乳产量不足，可以试着使用葫芦巴。葫芦巴是一种妇女可以用来增加母乳产量的草药，很多外国人会用。葫芦巴可以泡茶、磨成粉、做成酊剂或药丸。

应根据母乳产量决定要不要服用葫芦巴

宝宝刚出生时，看起来似乎一直都很饿。许多妈妈误以为这是因为母乳供应不足造成的。如果妈妈试着去催奶，可能也不会得到很多奶。这并不意味着宝宝没有喝到足够的奶。医生会根据孩子喝奶的速度判断他是否吃饱了。如果医生说母乳产量低，大家可以使用葫芦巴增加奶量；如果奶量刚刚好，那就不用使用葫芦巴。

葫芦巴的常用剂量是多少？

专家指出，葫芦巴的用量应根据葫芦巴的不同状态而变化。比如说，每粒含有580-610mg的葫芦巴胶囊，妈妈应该每天吃6到12粒；如果是含有500mg的葫芦巴胶囊，妈妈一天应服用7到14粒；如果是葫芦巴药粉，妈妈应一次使用半到一茶匙，一天三次；如果是用的酊剂，每次服用1-2ml，一天三次；如果妈妈喜欢葫芦巴泡茶，一天可以喝2-3杯。

用量多少对母乳产量影响几何？

如果将服用剂量分割成两到三份，大家有可能会发现，母乳产量会逐渐增长到能够满足宝宝的需要。不过，延森溪博士指出，如果一次性葫芦巴吃完，妈妈可能会在36小时之后感到过饱。此外需要注意的是，在使用高剂量的葫芦巴之后，妈妈的尿液和乳汁闻起来就像枫糖浆一样。

用多少葫芦巴，完全看个人

葫芦巴对妇女没有规定剂量。大家应该根据实际用量进行必要的调整。从最低剂量开始，然后看看宝宝是如何反应的。如果最低剂量没有增加产奶量，可以加大葫芦巴的用量。

何时停用葫芦巴最合适？

有的妈妈和宝宝在用了葫芦巴之后，胃部会受到刺激。大家如果觉得在服用葫芦巴之后胃里难受得很厉害，或者是宝宝的胃很不舒服，应及时停用葫芦巴。在服用葫芦巴前，大家一定要和医生进行讨论，因为葫芦巴可能会和某些处方药或是非处方药发生反应，产生不良影响。

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