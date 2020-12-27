BB睡觉不着凉，怎么保暖看这里!

冬季天气寒冷，宝宝年纪小抵抗力又差，很多妈妈担心宝宝晚上睡觉会着凉，就给他们盖很多被子。其实，这样做反而让宝宝睡得不舒服，那么，晚上究竟该怎么给宝宝保暖呢？快来学习一下正确姿势吧~

冬季宝宝睡觉需要保暖吗？

答案是肯定的。不单单是睡觉，在平时也要做好保暖工作。宝宝抵抗力弱，如果保暖工作不到位就很容易生病。因此，大家在平时要做好宝宝的保暖工作，尤其是睡觉时候。

冬季宝宝睡觉怎么保暖

1.控制好室内温度

如果室内温度控制的不好，宝宝睡觉会不安稳。因此，大家在宝宝睡觉前，将室内温度调到25度左右。

2.利用毛巾包裹肚子

月龄小的宝宝在睡觉前，大家最好给他穿个肚兜，然后穿上睡袋，这样可以避免半夜起来给宝宝盖被子。稍微大点的宝宝可以穿连体服、背带裤，或是用毛巾包裹住肚子，这样也能保暖。

3.提前将被窝捂热

宝宝睡觉前，大家可以利用热水袋或是电热毯将被窝捂热，温度保持在32℃～34℃之间，宝宝睡起来不仅感觉到舒服，睡眠质量高，同时还能预防感冒。请注意，宝宝睡觉前，一定要将电热毯关闭。

4.棉被最好轻盈保暖

与大人体温相比，宝宝体温偏高一些。有的父母担心宝宝着凉就给其盖很多被子，反而易造成宝宝体温过高，睡眠质量变差。因此，大家平时给宝宝盖得被子最好是柔软且保暖性好的那种，这样宝宝既不会着凉，也不会感觉到热。

5.利用睡袋，避免宝宝踢被

睡觉前给宝宝穿上睡袋。睡袋不仅能保暖还能避免宝宝踢被子。睡袋大小可以随着宝宝月龄增加而改变。

冬季怎么给宝宝选择被子

给宝宝盖得被子最好是全棉材质的，对皮肤刺激性小，且透气性也好。被子不要过大也不要过厚。多给宝宝准备几条，这样既可以方便清洗，也能随着季节变化而更换。大家也可以多准备几个被套，方便清洗的同时也能当做被子使用。

另外，冬季晚上宝宝睡觉，不要给宝宝穿太多的衣物。睡觉时不要开着灯或是制造噪音，以免影响宝宝睡眠质量。

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