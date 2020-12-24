想生二娃，为你奉上科学备孕全秘籍

现如今很多夫妻会选择生二胎，给大宝添个伴。但目前生二胎的女性普遍年龄都比较大，身体各项机能都处在下降状态，因此，想要生育二胎就要科学备孕才行。下面为大家奉上科学备孕全秘籍，赶紧收藏起来吧。

备孕前，这些检查一定要做

1.肝脏功能以及血常规检查

在决定生育二胎前需去医院做血常规以及肝脏功能检查，这是为了了解妈妈有没有血液系统疾病，有无肝脏疾病，以免怀孕后传给孩子。

2.夫妻双方都要进行疾病筛查

夫妻双方需要做全面的疾病筛查检查工作，减少遗传病或是分娩危险的发生。

3.生殖系统的检查

备孕前，需对夫妻双方生殖系统进行全面检查，经过全面评估后再决定是否怀孕。随着年龄越大，妈妈越容易患上妇科疾病。而爸爸也会出容易现精液异常情况，这时候就需要借助辅助生育手段。

怀孕前，夫妻应做好这些准备

1.积极治疗慢性或是传染疾病

若夫妻双方中的一方检查出患有慢性疾病或是传染病，应积极治疗，等到病情稳定或是痊愈后再备孕。

2.排查高龄产妇风险

有些妈妈年龄比较大，是高龄产妇，这时候需要做遗传病、家族病史进行筛查。

3.备孕期间用药需谨慎

不管是在备孕期间还是怀孕期间，大家服用药物时一定要谨慎。最好先去医院进行咨询，然后再服用药物，以免影响备孕。

4.制定详细的备孕计划

在备孕前半年，夫妻双方就应制定详细的备孕计划，严格按照备孕计划执行，这样更有利于怀孕成功。

5.养成好的生活习惯

备孕期间，夫妻双方都应养成良好的生活习惯，杜绝吸烟喝酒等不良习惯。

6.避免接触有害物质

夫妻双方都要避免接触有害物质，如果接触了很容易对身体造成伤害，影响备孕成功几率，或是造成胎儿畸形。

7.性生活有规律

夫妻双方应保持性生活规律，每隔3-4天同房一次。这可以保证优质精子与卵子相结合。

8.保持心情愉快

备孕期间，大家不要给自己太大的压力，同时也要注意大宝的情绪变化，多跟他交流，进行疏导安慰。

9.适当运动

如果身体偏瘦或是过重都会影响受孕成功率，即使受孕成功，也容易造成胎儿畸形或是带来妊娠并发症。因此，合理运动保持身体健康很重要。

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