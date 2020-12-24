宝宝为何会腹泻？这些原因挨个查一查！

宝宝在成长的过程中会出现各种问题，其中最常见的就是拉肚子了。宝宝拉肚子其实是正常的现象，但作为家长的你，真的了解宝宝拉肚子的原因吗？如果不了解，赶紧从下文中寻找答案。





1.季节原因

在秋冬季节，天气干燥寒冷，为轮状病毒的传播提供了良好条件。而轮状病毒是引起宝宝腹泻的重要原因之一，它主要通过粪便和口等途径传播，因此，大家在冬天一定要注意宝宝的个人卫生，防止宝宝感染轮状病毒。

2.喝果汁过多

有的父母喜欢给孩子喝果汁，但果汁大多是寒性，且果糖含量高，而宝宝们肠胃功能弱，喝果汁太多很容易出现腹泻问题。一般来说，半岁前的宝宝尽量不要喝果汁。

3.细菌感染

未熟透的肉中含有大肠杆菌，宝宝吃了后有可能发生大肠杆菌感染，进而出现腹泻症状。尽管细菌感染引起的腹泻可以自愈，但如果情况严重，应及时带他去医院就医。

4.寄生虫感染

宝宝没有一个良好的生活环境，身处脏乱的环境中，就非常容易感染寄生虫题。比如说，宝宝感染了肠道内的梨形鞭毛虫，就有可能出现拉肚子问题。所以，大家在护理宝宝过程中一定要注意个人卫生。

5.配方奶粉问题

有的宝宝吃奶粉会拉肚子，可能有以下几个原因，比如：配方奶粉中的乳糖不能分解进入结肠，之后可能产生气体，在这个过程中又吸收了水分从而导致拉肚子；还有可能是宝宝的肠道黏膜、肠道菌群发育不成熟，喝配方奶粉可能出现乳蛋白过敏问题；还有可能是因细菌感染导致腹泻。

6.抗生素

有的宝宝对抗生素过敏，使用抗生素治病过程中就有可能发生腹泻。

7.牛奶、大豆过敏

有的宝宝可能对牛奶和大豆过敏，也可能会引发腹泻问题。

总之，引起孩子腹泻的原因也非常多，当孩子出现腹泻时，大家要及时找到原因，然后对症下药。

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