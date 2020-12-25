为什么女生会更怕冷？手脚冰凉的你，看完这篇就懂了

很多女生发现，自己到了冬天总是手脚冰凉，而且也很怕冷。为什么与男生相比，女生多半会更怕冷呢？难道真的跟气血不足有关？

♥ 女孩子冬天更怕冷，是因为气血不足？

进入青春期后，男性和女性的性别特征开始突出，体质上的差异也开始变得越来越大。女性在月经来潮时失血过多，气滞气血容易不足，身体也就更怕冷。不过这只是女性比男性更怕冷的的一个原因，并不是主要原因。

血液是人体热量和营养物质的“搬运工”，负责人体营养物质和热量的输送。如果气血不足，血液就不能将热量和营养物质输送到四肢末梢部位（手脚部位），不但会使人感到冷，而且会影响代谢废物的排出，从而损害人体健康。

♥ 女生怕冷，不良生活习惯是主因

女生怕冷，气血不足只是次要原因，不良的生活习惯才是真正的“罪魁祸首”。因此，大家一定要改掉以下这些不良习惯：

1.穿得太少

你可能会发现，身材越苗条的女性在冬天越是不愿意穿厚重的羽绒服。她们为了展示自己的美丽身姿，常常会穿比较轻薄的衣服在寒风中行走。穿这么少，真的不冷吗？虽说现在科技发达，各种新型的保暖用品层出不穷，但它们的保暖效果又怎么能与棉袄或羽绒服相提并论呢？

关于冬天穿衣这一点，不管是身材较廋的男生还是身材肥胖的男生，往往都不会特别去展示身材。到了冬天，男生们通常把秋衣扎在秋裤里，裤脚扎在袜子里，把自己裹得很严实。因此，大部分男生可以无惧寒风。

这里提醒大家，冬天一定要注意腰腹、腿脚、膝盖等身体重要部位的保暖，千万不能只要风度不要温度，以免将来病痛找上门。

2.运动不足

冬天天气寒冷，经常运动可以让身体变得温暖起来。比如有的人喜欢出门打雪仗、堆雪人，他们不会因为户外气温低而感到寒冷，反而身体在运动过程中越来越暖和。运动不仅能产生热量，还能促进血液循环，将运动产生的热量传送带身体各个部位，让身体暖和起来，同时提升身体的御寒能力。

如果你是上班族，就要经常在办公室里跺跺脚或跳一跳让身体产生热量，促进肢体末梢的血液循环，让自己身体变得温暖起来。

另外提醒大家，如果运动过程中脚被汗水浸湿，一定要及时更换鞋袜，以免热量流失后让脚底变冷。晚上睡觉前用热水泡脚，也是一个增加脚底热量的好办法。睡前用热水泡脚，不仅可以睡得更香甜，还有助于保持身体健康。

3.过于忌口

为了保持苗条的身材，有的女性不愿吃高油高热的食物，这就会导致御寒的脂肪无法在身体内堆积。脂肪是人体热量的主要来源，它提供的热量是糖类物质的3倍，是蛋白质的2倍。在人体三大能量来源中，脂肪是提供热量的主力军。所以，女性选择在冬天减肥是非常不明智的。

这里提醒大家，到了冬天在饮食上要保持营养均衡，不要只吃素菜。如果是素食主义者，要多吃豆制品，并且做菜时要适当添加植物油补充热量。如果是半素食主义者，建议每天吃一些牛奶和鸡蛋，补充人体所需的脂肪和其他营养物质。

大家只要改掉以上三个不良的生活习惯，就没那么怕冷啦~

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