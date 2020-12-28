孩子日常怎么吃蛋？蒸煮煎哪种好

冬天天气寒冷，正是进补的好时节。给宝宝进补，爸爸妈妈应遵循药补不如食补的大原则。对宝宝而言，最好的进补佳品应来自食物，鸡蛋就是其中的代表。那么，日常生活中，该如何给宝宝吃鸡蛋呢？蒸煮煎哪种好呢？今天我们就来讨论这个话题：

鸡蛋的营养和功效

在“全球最有营养的早餐”排行榜中，鸡蛋排在第一位。鸡蛋含有绝大部分人体必需的营养物质，并且含量都很高，非常有营养。

从中医的角度上看，鸡蛋也被称为鸡子，性平味甘，属于肺、脾、胃经。正确吃鸡蛋，既可以给宝宝补身子，也不会加重脾胃的消化负担。

给宝宝吃鸡蛋，要注意这些事

给宝宝吃鸡蛋，大家要注意两点：

1.充分考虑宝宝的接受程度

宝宝每天吃几个鸡蛋好？宝宝的身体情况各异，吃多少，如何吃，应根据宝宝具体情况来决定。

《中国膳食指南》指出，2-3岁宝宝每天可以摄取50-70克蛋类（大概是1个鸡蛋），4-5岁宝宝每天可以吃70-105克（1-2个鸡蛋）。如果宝宝患病、脾胃虚弱、消化不良，可根据情况减少鸡蛋食用量，或者暂停吃鸡蛋。

2.根据具体情况调整鸡蛋食用量

宝宝吃辅食一段时间后，大家可以取四分之一个蛋黄碾碎后喂给他吃，循序渐进，慢慢增加鸡蛋喂食量。

需要注意的是，如果大病初愈，不建议马上吃鸡蛋。应先保持清淡饮食，保护消化道，过两三天后再给宝宝吃鸡蛋，并从小半碗蒸水蛋开始。

如果宝宝是过敏体质，大家可根据实际情况给他吃鸡蛋。将蛋黄和蛋白分离开，先吃蛋黄。

另外，鸡蛋做法不同，宝宝脾胃的接受程度也是不一样的。通常而言，小宝宝吃鸡蛋汤、蒸鸡蛋羹为宜，等宝宝3岁后就可以吃炒鸡蛋和煮蛋。在炒鸡蛋或做鸡蛋羹时，加点蔬菜和虾仁进去，营养会更全面哦~

宝宝吃鸡蛋，哪种做法好？

鸡蛋的做法很多，下面给大家具体说一说哪些适合给宝宝吃：

1.鸡蛋羹

鸡蛋羹营养价值高、易消化、口感柔和，非常适合给小宝宝、患儿、病好没多久的宝宝、脾胃虚弱的宝宝食用。大家在烹饪鸡蛋羹时，可以加一点银鱼、牛奶、玉米一起煮，营养更丰富~

2.蛋花汤

蛋花汤容易消化，并且可以搭配紫菜、西红柿等食材，非常适合给小宝宝吃。

3.炒鸡蛋

炒鸡蛋时需要额外添加食用油，大家一定要注意控制油盐的添加量。宝宝年满3岁并且消化功能良好，可以吃炒鸡蛋。

4.白煮蛋

白煮蛋营养流失较少，但对宝宝的脾胃功能有一定要求。宝宝3岁以上且脾胃功能正常，可以吃白煮蛋；如果宝宝消化能力较差，吃鸡蛋羹比较好。

5.卤蛋、咸蛋、茶叶蛋

这三种蛋可以让大一点的孩子少量食用，但不宜过多。卤蛋和咸蛋含有大量的钠元素，而茶叶蛋会对胃部产生一定的刺激，所以只能偶尔吃一吃。

6.煎荷包蛋

可以给大孩子少量食用，但不要天天吃。煎蛋时牢记“三不要”：油不要太多，火不要太大、煎蛋时间不要太长。

7.炸鸡蛋

鸡蛋经过高温油炸后，所含营养流失较大而且所含油脂较多，难以消化，易引发腹胀，所以不推荐给孩子吃。

8.溏心蛋、水泼蛋

这两种鸡蛋有可能会被沙门氏菌污染，不要给孩子吃。

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