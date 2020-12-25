冬日润燥祛湿，试一试南北杏银耳瘦肉汤~

冬天潮湿阴冷，最适合喝汤啦，不仅可以暖心暖胃，更可以为身体赶走湿气，减轻负担。杏仁含有丰富的蛋白质和脂肪，有润燥补肺、滋养肌肤的功效。北杏仁有止咳平喘的功效，银耳和南北杏的融合，比较清淡，适合晚餐喝。

材料：

主料：猪腱子肉100g，银耳1朵。

配料：南杏仁20g，北杏仁6g。

调料：盐1茶匙。

准备：

南北杏洗净、用水浸泡20分钟，银耳用冷水浸泡；

做法：

1. 猪腱肉洗净，切成大块；

2. 泡发的银耳撕成小块备用；

3. 锅中放入猪腱肉，倒入清水，大火煮沸后，用勺子撇去浮沫，继续煮2分钟后捞出，用清水冲净肉表面的浮沫，放入电饭煲。

4. 加入银耳；

5. 再加入南北杏；

6. 加入足量水，盖上盖子，选择“老火汤”程序，默认时间2小时；

7.程序结束后，加入盐调味；

8.可以喝啦。

心得分享：

1. 南北杏仁在南方的菜市场、超市都可以买到，北方可以在药店买到；

2. 北杏仁一定要注意控制食用量；

3. 猪腱子肉是猪大腿上的肌肉，有肉膜包裹，口感好，非常适合煲汤，如果没有可以用其他部位的瘦肉代替；

4. 银耳泡发后使用。

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